Η Λασάνα Λιντς θα υποδυθεί τη Ρίτα Μάρλεϊ στην ταινία για τη ζωή του Μπομπ Μάρλεϊ

Η Λασάνα Λιντς αναμένεται να υποδυθεί τη σύζυγο του Μπομπ Μάρλεϊ σε ταινία για τη ζωή του θρύλου της reggae μουσικής.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Τζέιμς Μποντ του 2021 «No Time to Die» έλαβε τον ρόλο της Ρίτα Μάρλεϊ στο βιογραφικό φιλμ της Paramount που δεν έχει ακόμη τίτλο, σύμφωνα με το Deadline.

Θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Βρετανό ηθοποιό Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ, ο οποίος πρόκειται να υποδυθεί τον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή, συνθέτη και ακτιβιστή για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Ο σκηνοθέτης του Μάρκους Γκριν φέρεται επίσης να συμμετέχει στο πρότζεκτ. Ο Γκριν -γεννημένος τη χρονιά που πέθανε ο Μάρλεϊ- κέρδισε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής για την πρώτη μεγάλου μήκους του ταινία Monsters and Men, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς το 2018.

Σύμφωνα με το Deadline, η Ρίτα και η οικογένεια Μάρλεϊ έχουν δώσει την έγκρισή τους στην επιλογή των ηθοποιών της ταινίας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2024.

Η ταινία δεν θα εξιστορεί όλη τη ζωή του Μπομπ Μάρλεϊ, αλλά θα εστιάζει στη δεκαετία του 1970, όταν ο τραγουδιστής επέζησε από απόπειρα δολοφονίας στην Τζαμάικα και κατέφυγε στο Λονδίνο, όπου ηχογράφησε το άλμπουμ του Exodus, με τις επιτυχίες Jamming, Three Little Birds και One Love.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian τον περασμένο Μάιο ο Μάρκους Γκριν είπε για τον Μπομπ Μάρλεϊ: «Έδωσε πολλή χαρά και διέδωσε μηνύματα αγάπης και ειρήνης που είναι τόσο σημαντικά όσο ποτέ σήμερα. Αλλά θέλουμε να δείξουμε κάθε πλευρά του Μπομπ, συμπεριλαμβανομένης της σκληρότητάς του, χωρίς να αποκρύπτουμε τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ