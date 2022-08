Η Λίντα Εβαντζελίστα στο πρώτο της εξώφυλλο για την Vogue μετά την παραμόρφωση από τις αισθητικές παρεμβάσεις

Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Λίντα Εβαντζελίστα, ένα από τα πιο επιτυχημένα κι διάσημα σούπερ μόντελ των 90s, αποκάλυψε πως μια αισθητική παρέμβαση που έκανε απέτυχε, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί το πρόσωπό της -αυτός ήταν και ο λόγος που είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, η Εβαντζελίστα προχώρησε σε κρυολιπόλυση, μια διαδικασία, δηλαδή, κατά την οποία παγώνουν τα κύτταρα λίπους. Κατά την διάρκεια, όμως, της διαδικασίας στην περίπτωση του μοντέλου, έγινε κάτι σπάνιο και τα λιποκύτταρα αντί να συσταλλούν, διαστάλθηκαν, οδηγώντας στην παραμόρφωση του προσώπου του.

Τώρα η Λίντα Εβαντζελίστα γίνεται το πρόσωπο του εξωφύλλου της βρετανικής Vogue Σεπτεμβρίου, κάτι που σηματοδοτεί, συγχρόνως, και το πρώτο της εξώφυλλο για το εμβληματικό περιοδικό μόδας, από την παραμόρφωση του προσώπου της και έπειτα.

Για τις ανάγκες της φωτογράφισης, χρησιμοποιήθηκαν ταινίες προκειμένου να τραβηχτεί το δέρμα στο πρόσωπο και τον λαιμό της. Γι’ αυτό, άλλωστε, σε όλες τις φωτογραφίες ο λαιμός και τα αυτιά του μοντέλου είναι με κάποιον τρόπο καλυμμένα.

Η Εβαντζελίστα είπε μιλώντας στο περιοδικό πως «Αυτό δεν είναι το σαγόνι μου και ο λαιμός μου στην πραγματική ζωή -και δεν μπορώ να κινούμαι με ταινίες παντού».

Όπως εξήγησε, πάντως, το μοντέλο, βρίσκεται σε μία διαδικασία κατά την οποία «προσπαθώ να με αγαπήσω όπως είμαι».

Για όσους, πάντως, αναρωτιούνται τι έχει να πει για το γεγονός πως στην εν λόγω φωτογράφιση, στην πραγματικότητα, παρουσιάζει μία μη ρεαλιστική εικόνα του εαυτού της, η 57χρονη απαντάει: «Με τις φωτογραφίες, νομίζω πως είμαστε εδώ για να δημιουργούμε φαντασιώσεις. Δημιουργούμε όνειρα. Πιστεύω πως επιτρέπεται. Επιπλέον, οι ανασφάλειές μου έχουν δεχθεί φροντίδα σε αυτές τις εικόνες, επομένως, έχω να κάνω αυτό που αγαπώ να κάνω».

