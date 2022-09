Για τον Έλον Μασκ, το «Rings of Power» θα έκανε «τον Τόλκιν να σηκωθεί από τον τάφο του»

Το «Rings of Power», δηλαδή η νέα prequel σειρά του «Lord of the Rings», απέδειξε πως ο κόσμος διψούσε να δει λίγο ακόμα από το απέραντο σύμπαν του Τόλκιν. Άλλωστε, 25 εκατομμύρια θεατές στην πρώτη ήδη ημέρα κυκλοφορίας μιλούν από μόνα τους.

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να δουν τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς ήταν και ο Έλον Μασκ κι όπως φαίνεται, δεν του άφησαν και τις καλύτερες εντυπώσεις.

Για την ακρίβεια, το αφεντικό της Tesla είπε πως «Σχεδόν κάθε άντρας χαρακτήρας ως τώρα είναι δειλός, βλάκας ή και τα δύο». Βέβαια, βρήκε κάτι που του άρεσε στη σειρά: «Μόνο η Γκαλάντριελ είναι γενναία, έξυπνη και καλή».

Όσο για την συνολική του αποτίμηση της σειράς ως τώρα; «Ο Τόλκιν θα σηκωθεί από τον τάφο του», τουίταρε ο Μασκ.

Η γνώμη του Μασκ δεν άρεσε σε όλους. Ενδεικτικά, όταν κάποιος χρήστης του Twitter ζήτησε από τον Νιλ Γκέιμαν, που υπογράφει το «The Sandman» να σχολιάσει αυτά που είπε ο δισεκατομμυριούχος, τότε αυτός είπε αφοπλιστικά: «Ο Έλον Μασκ δεν έρχεται σε εμένα για συμβουλές ως προς το πώς να αποτύχει στην εξαγορά του Twitter, κι εγώ δεν πάω σε αυτόν για κινηματογραφική, τηλεοπτική ή λογοτεχνική κριτική».

Elon Musk doesn’t come to me for advice on how to fail to buy Twitter, and I don’t go to him for film, TV or literature criticism. https://t.co/WpyXhQlqIh

— Neil Gaiman (@neilhimself) September 6, 2022