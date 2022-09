H Μέγκαν Μαρκλ αναφέρθηκε 54 φορές στον εαυτό της σε 7λεπτη ομιλία της

Ένα μικρό «σκάνδαλο» ξέσπασε πρόσφατα με το νέο podcast της Μέγκαν Μαρκλ στο Spotify, μιας και αυτό εμφανιζόταν στην κορυφή των τσαρτ πολλών χωρών, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα στον αριθμό των ακροατών του «Archetypes». Την ίδια στιγμή, η κριτική δεν υπήρξε ιδιαίτερα επιεικής με τη Δούκισσα του Σάσεξ: «Το podcast είναι απλά ένας ακόμα τρόπος για να μιλήσει για τον εαυτό της», έγραψε χαρακτηριστικά η Σίλια Γουάλντεν της Daily Telegraph.

Για εγωκεντρισμό κατηγορείται και τώρα η Μέγκαν Μαρκλ, μιας και σε πρόσφατη ομιλία της διάρκειας 7 λεπτών, η 41χρονη κατάφερε να αναφερθεί…54 φορές στον εαυτό της.

Για την ακρίβεια, το ζεύγος Χάρι και Μέγκαν βρέθηκαν στο Μάντσεστερ για το συνέδριο One Young World στο οποίο και η Μαρκλ ανέβηκε στο βήμα για να μιλήσει για το ζήτημα της ισότητας των φύλων, στην πρώτη της δημόσια ομιλία στην Βρετανία από το «Megxit», από όταν δηλαδή ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ έφυγαν από το παλάτι, το 2020.

Η Μέγκαν Μαρκλ κατά την διάρκεια της ομιλίας της αναφέρθηκε στη μητρότητα και πόσο την άλλαξε, αλλά και το πώς από ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας έγινε ένα πρόσωπο της δημόσιας σφαίρας, μεταξύ άλλων.

Πάντως ένας αναλυτής της γλώσσας του σώματος, ανέβασε στο Twitter το κείμενο της ομιλίας της Μέγκαν Μαρκλ, υπογραμμίζοντας όλες τις αναφορές της Δούκισσας στον εαυτό της κι όπως φαίνεται, αυτές έφτασαν τις 54 μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.

Άλλοι έσπευσαν να σημειώσουν πως υπήρξε έλλειψη περιεχομένου στον λόγο της Μαρκλ κι ότι αυτός δεν έβγαζε νόημα, παρά η 41χρονη συνέδεε τα πάντα με τον εαυτό της.

Meghan’s @OneYoungWorld speech. References to herself are in yellow. pic.twitter.com/6rT8rriqhd

— Jesús Enrique Rosas – The Body Language Guy (@Knesix) September 5, 2022