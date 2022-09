Οι Manowar αποχαιρετούν τον «μυθικό» Κώστα Καζάκο

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Κώστα Καζάκου στα 87 του χρόνια, ύστερα από νοσηλεία του στον Ευαγγελισμό.

Ανάμεσα σε εκείνους που δεν παρέλειψαν να πουν αντίο στον σπουδαίο ηθοποιό ήταν και οι Manowar. Ο αποχαιρετισμός δεν είναι τυχαίος, μιας και η epic metal μπάντα συνεργάστηκε με τον σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και τον γιο του, Κωνσταντίνο Καζάκο, στον τελευταίο δίσκο της «The Revenge Of Odysseus».

Ο Κώστας Καζάκος, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω βίντεο, χάρισε τη φωνή του σε κείμενο στα αρχαία ελληνικά στον δίσκο των Manowar, ενώ, ο Κωνσταντίνος Καζάκος υποδύεται με τη φωνή του τον Τηλέμαχο.

Στο post τους στα social media οι Manowar έγραψαν για τον θάνατο του ηθοποιού:

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε για τον θάνατο του μυθικού Κώστα Καζάκου. Μια τεράστια απώλεια για την οικογένειά του, τους φίλους του, τον κόσμο. Ήταν τιμή και προνόμιο να τον γνωρίσουμε. Τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

With great sadness have we learned of the passing of the legendary Kostas Kazakos.

An immense loss to his family, his friends and to the world.

It has been an honor and a privilege to know him.

Our deepest sympathies to his family. pic.twitter.com/1uJ8lCocAU

— MANOWAR Official (@MANOWAR) September 13, 2022