Οι τελευταίες μέρες του Άντονι Μπουρντέν

«Μισώ τους φαν μου. Μισώ τη φήμη, Μισώ τη δουλειά μου. Νιώθω μοναξιά και ζω σε μία συνεχή αβεβαιότητα». Αυτό έγραφε ο Άντονι Μπουρντέν στην επί 11 χρόνια σύζυγό του Οτάβια Μπούσια-Μπουρντέν, σε ένα από τα σχεδόν καθημερινά, ακόμα και μετά τον χωρισμό τους, μηνύματα που αντάλλασσαν, λίγες μέρες πριν ο σεφ δώσει τέλος στη ζωή του.

Για πολλούς μοιάζει ακόμη δύσκολο να χωνέψουν πως ένας άνθρωπος με τέτοιο πάθος για το φαγητό και άρα για τη ζωή (αλλά και πάθη), έδωσε τέλος στη δική του στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στη Γαλλία στις 8 Ιουνίου του 2018.

Ήδη δύο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν το 2021, το «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain» και το «Bourdain: The Definitive Oral Biography» προσπάθησαν να ρίξουν φως στην ιστορία του ανθρώπου που μας γνώρισε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από το φαγητό, πάντως, ο δημοσιογράφος Τσαρλς Λίρσεν αποπειράθηκε να το κάνει σε μεγαλύτερο βάθος με το βιβλίο «Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain». Μια νέα, δηλαδή, ανεπίσημη βιογραφία του Άντονι Μπουρντέν που θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία στις 11 Οκτωβρίου από τη Simon & Schuster.

Φωτ.: AP Photo/Jim Cooper,File

Για το βιβλίο, ο συγγραφέας του έκανε έρευνα σε περισσότερες από 80 συνεντεύξεις, αρχεία, μηνύματα και e-mail του Μπουρντέν κι όπως έχει δηλώσει, δεν ήθελε να κάνει ένα «επίσημο προϊόν Μπουρντέν» αλλά να φτιάξει το πορτρέτο ενός άντρα που προς το τέλος της ζωής του επέλεξε την απομόνωση, τα στεροειδή, τις πόρνες και δεν ήταν «εκεί» για την 11χρονη κόρη του.

Πάντως, η οικογένεια του Μπουρντέν και οι κοντινοί του άνθρωποι δεν φαίνεται να έχουν πάρει με καλό μάτι την εν λόγω έκδοση. «Κάθε τι που γράφει για τις σχέσεις και τις και την επικοινωνία μέσα στην οικογένειά μας σαν παιδιά και ενήλικες είναι κατασκευασμένο ή εντελώς λάθος» σχολίασε ο αδερφός του σεφ, Κρίστοφερ Μπουρντέν, που έχει ήδη στείλει δύο e-mail στις εκδόσεις του βιβλίου. Παρ’ όλα αυτά, ο Λίρσεν βρήκε, όπως λέει, έγκυρες πηγές που μίλησαν στο βιβλίο του.

Το «Down and Out in Paradise», που πιάνει το νήμα της αφήγησης από τα παιδικά χρόνια του Μπουρντέν, μέχρι τη «θητεία» του σε παντός τύπου εστιατόρια της Νέας Υόρκης και την παγκόσμια φήμη μέσα από τα βιβλία και τις εκπομπές του, αφιερώνει κι ένα μεγάλο μέρος του στον δεσμό του σεφ με την Άζια Αρτζέντο.

Ο Άντονι Μπουρντέν με την Άζια Αρτζέντο. Φωτ.: Richard Shotwell/Invision/AP

«Είμαι απεγνωσμένα ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα», φέρεται να έγραφε ο Μπουρντέν στη σύζυγό του Οτάβια Μπούσια-Μπουρντέν. Ο σεφ υπήρξε ιδιαίτερα υποστηρικτικός οικονομικά στη σύντροφό του, όπως στην περίπτωση ενός οικονομικού διακανονισμού με τον ηθοποιό Τζίμι Μπένετ, που ήθελε να μηνύσει την Αρτζέντο για σεξουαλική παρενόχληση όταν αυτός ήταν ακόμη 17 (για την ιστορία, η Αρτζέντο ήταν μία από τις γυναίκες που κατηγόρησαν τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν για σεξουαλική επίθεση).

Όσο για την απάντηση που προσπαθεί να δώσει αυτό το βιβλίο στο γιατί ο Άντονι Μπουρντέν έδωσε τέλος στη ζωή του, αυτή δίνει βάρος στην ένταση που υπήρχε ανάμεσα σε αυτόν και την Αρτζέντο τις τελευταίες μέρες της ζωής του.

Φίλοι του, όπως ο σεφ Έρικ Ρίπερτ που ήταν μαζί με τον Μπουρντέν δύο μέρες πριν τον θάνατό του, έδειχναν ανησυχία γι’ αυτόν.

Μια μέρα πριν ο Άντονι Μπουρντέν κρεμαστεί από το δωμάτιό του, είχε προηγηθεί ένας έντονος καυγάς με την Άζια Αρτζέντο. Ο σεφ φέρεται να της έγραψε σε μήνυμα: «Είμαι εντάξει. Δεν είμαι κακεντρεχής. Δεν ζηλεύω που έχεις βρεθεί με έναν άλλο άντρα. Δεν μου ανήκεις. Είσαι ελεύθερη. Όπως είπα. Όπως υποσχέθηκα. Όπως πραγματικά εννοούσα. Αλλά ήσουν απερίσκεπτη. Ήσουν απρόσεκτη με την καρδιά μου. Με τη ζωή μου».

Με πληροφορίες από τους New York Times.