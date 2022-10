“Public Now, Pay Later”: Οι αγορές στα Public και οι αλλαγές στη ζωή γίνονται πιο ευέλικτες και άνετες από ποτέ

Οι αλλαγές στη ζωή και την ρουτίνα είναι λογικό να προκαλούν φόβο και άγχος, αλλά η ομάδα του Public είναι εδώ για να μας βοηθήσει να τα ξεπεράσουμε, μέσα από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και τη νέα υπηρεσία πληρωμών “Public Now, Pay Later”.

Όλες οι αλλαγές για κάποιο λόγο συμβαίνουν. Στο τέλος, όμως, πάντα οδηγούν σε κάτι καλό. Αλλάζουμε έναν τόπο, για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας. Βρίσκουμε ένα καινούργιο σπίτι, προκειμένου να στεγάσουμε τα όνειρά μας. Ανανεώνουμε τον χώρο μας με όσα έχουν ανάγκη για εμάς και αντικαθιστούμε τις παλιές συσκευές που πιάνουν χώρο και καταναλώνουν πολύ ενέργεια με καινούργιες, πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Τέτοιες αλλαγές είναι καλοδεχούμενες και απολύτως λογικές. Το Public είναι εδώ για να μας βοηθήσει να βρούμε αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε μέσα από περισσότερα από 100.000 προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Μήπως το ψυγείο έχει χαλάσει και χρειάζεται αντικατάσταση; Πόσα παροπλισμένα κινητά υπάρχουν καταχωνιασμένα σε συρτάρια και ντουλάπια; Άραγε, το πιστολάκι δεν στεγνώνει καλά τα μαλλιά; Ποια καινούργια κονσόλα παιχνιδιών είναι η πιο κατάλληλη για τον ελεύθερο χρόνο; Η ομάδα του Public βρίσκεται σε επιλεγμένα φυσικά καταστήματα και στο public.gr , για να σας κατευθύνει σε μια τεράστια ποικιλία από οικιακές συσκευές, προϊόντα τεχνολογίας και είδη σπιτιού σε χαμηλές τιμές, αλλά και να κάνει την αναζήτησή γρηγορότερη και χωρίς άγχος, σαν να πρόκειται για ένα παιχνίδι. Όπως και η εμπειρία των πληρωμών, όπως υπόσχεται η υπηρεσία “Public Now, Pay Later” με Klarna στο public.gr.

Μπορείτε να αποκτήσετε την συσκευή που χρειάζεστε με τη νέα υπηρεσία πληρωμής “Public Now, Pay Later” μέσω της υπηρεσίας Klarna. H Klarna και το Public προσφέρουν έναν καινοτόμο τρόπο πληρωμών που κάνει τις αγορές πιο ευέλικτες και τη ζωή σας πιο άνετη, δίχως επιπλέον χρέωση. Με το νέο τρόπο πληρωμής, το Public σας δίνει την δυνατότητα να αγοράσετε ό, τι χρειάζεστε και να πληρώσετε αργότερα σε τρεις άτοκες δόσεις.

Δεν έχει σημασία αν έχετε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Απλώς, ακολουθείτε αυτά τα βήματα: Βάζετε στο ηλεκτρονικό καλάθι το αγαπημένο σας προϊόν και επιλέγετε ως τρόπο πληρωμής την Klarna, η οποία υπολογίζει το ποσό των τριών δόσεων. Ύστερα, μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας και ολοκληρώνετε την αγορά σας, δίχως να χρειαστεί να επισκεφτείτε ένα φυσικό κατάστημα Public. Όλα μπορούν να γίνουν εύκολα και ευέλικτα από την οθόνη του κινητού σας, χάρη στο “Public Now, Pay Later” με Klarna.

Στα φυσικά καταστήματα, υπάρχει η επιλογή του Flex Pay. Εσείς ορίζετε το ποσό της κάθε δόσης και τις πληρώνετε όποτε θέλετε. Επίσης, το Public προσφέρει και την υπηρεσία γρήγορης παράδοσης Next Day Delivery, ενώ αν δεν γνωρίζετε πώς να εγκαταστήσετε τις συσκευές, η ομάδα του Public αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο με την υπηρεσία All in One Delivery.

Ένα είναι σίγουρο: πως το Public ξέρει πώς να διευκολύνει τις αλλαγές στην καθημερινότητα μας και να κάνει την ζωή πιο απολαυστική με την τεράστια ποικιλία που διαθέτει.