Ο Bob Dylan απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Τζέρι Λι Λιούις

Ο Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan) απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Τζέρι Λι Λιούις κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Νότιγχαμ, διασκευάζοντας την επιτυχία του Λιούις του 1970 «I Can’t Seem to Say Goodbye».



Μετά από μία σειρά από πρόωρες ανακοινώσεις για τον θάνατο του 87χρονου που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ο θάνατος του Λιούις επιβεβαιώθηκε επίσημα το πρωί της Παρασκευής. «Η Τζούντιθ, η έβδομη σύζυγός του, ήταν δίπλα του όταν πέθανε», έγραψε ο εκπρόσωπός του Ζακ Φάρνουμ σε μια δήλωση. «Της είπε, στις τελευταίες του στιγμές, ότι καλωσόρισε το μέλλον και ότι δεν φοβόταν».



Την ίδια μέρα, ο Ντίλαν διέκοψε το σόου του στην Αγγλία για να αποτίσει τα σέβη του, λέγοντας στους θαυμαστές του, που παρακολουθούσαν τη συναυλία, στο Motorpoint Arena: «Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε, αλλά ο Τζέρι Λι έχει φύγει. Θα παίξουμε αυτό το τραγούδι, ένα δικό του. Ο Τζέρι Λι θα ζει για πάντα – όλοι το ξέρουμε αυτό».

Στη συνέχεια ξεκίνησε μια συγκινητική διασκευή του «I Can’t Seem To Say Goodbye».

Σε μια συνέντευξη του 1969 στο Rolling Stone, ο Ντίλαν είχε αναφερθεί στον χρόνο που είχε περάσει με τον Λιούις δουλεύοντας στο ίδιο στούντιο. Ο Λιούις από την πλευρά του έχει διασκευάσει το τραγούδι «Rita May» του Ντίλαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ