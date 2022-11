7 σκετς των Monty Python που μπορούν να εμπνεύσουν τον Έλον Μασκ για το μέλλον του Twitter

Όπως θα γνωρίζετε, ο Έλον Μασκ είναι το νέο αφεντικό του Twitter, κάτι που δεν έχει αφήσει να περάσει απαρατήρητο.

Ο δισεκατομμυριούχος έκανε είσοδο στη νέα του επιχείρηση κρατώντας έναν νιπτήρα κι αφού με την ανάληψη καθηκόντων του απέλυσε υψηλόβαθμα στελέχη του Twitter, το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει τώρα και με το 50% των εργαζομένων της εταιρείας, που πρόκειται να μάθουν αν θα συνεχίσουν να έχουν δουλειά μέσω μέιλ.

Στο μεταξύ, ο Μασκ ανακοίνωσε πως για να συνεχίσουν να έχουν οι χρήστες της πλατφόρμας επαληθευμένους λογαριασμούς θα πρέπει να πληρώνουν 20 δολάρια τον μήνα, για να το πάρει πίσω λίγο αργότερα και να ρίξει το ποσό στα 8 δολάρια, ύστερα από…ένα ζωντανό ντιμπέιτ στο Twitter με τον Στίβεν Κινγκ.

Βέβαια, ο συγγραφέας του τρόμου δεν είναι ο μόνος ο οποίος αντιτάθηκε στον μεγιστάνα. Πριν λίγες μέρες, όταν ο Έλον Μασκ…διαπραγματευόταν σε κοινή θέα τη συνδρομή του Twitter, «αποκάλυψε» από που εμπνεύστηκε τον νέο αυτό τρόπο λειτουργίας. «Έκλεψα εντελώς την ιδέα να χρεώνω για προσβολές και διαπληκτισμούς από τους Monty Python, για να είμαι ειλικρινής», έγραψε ο Μασκ, ποστάροντας συγχρόνως ένα σκετς της βρετανικής σατιρικής κολεκτίβας, στο οποίο ο Μάικλ Πέιλιν επισκέπτεται κάτι σαν κλινική διαπληκτισμών, στην οποία πληρώνει για να τσακωθεί για μερικά λεπτά με τον Τζον Κλιζ.

Ο Έρικ Άιντλ των Monty Python δεν άφησε το παραπάνω να «πέσει κάτω», εξαπολύοντας πυρά στον Μασκ μέσω ενός tweet στο οποίο έγραψε: «Δηλαδή, έχεις το δικαίωμα να κλέβεις αλλά θέλεις να μας χρεώσεις για να επαληθεύσουμε το ποιοι είμαστε; Καλή τύχη με αυτό, λοιπόν».

So you’re allowed to steal but you wish to charge us to verify who we are? Good luck with that then. https://t.co/9a0RgFK3xv

— Eric Idle (@EricIdle) November 2, 2022