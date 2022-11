Η Black Friday 2022 είναι ήδη εδώ και θα την βρεις στα Public

Ψάχνεις νέο smartphone, νέο smartwatch, νέο laptop ή μήπως νέα τηλεόραση, για να απολαύσεις το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τις αγαπημένες σου ταινίες, σειρές και ατελείωτες ώρες gaming; Μήπως ήρθε η ώρα να αντικαταστήσεις το παλιό σου ψυγείο ή το παλιό σου πλυντήριο με ένα σύγχρονο και ενεργειακά αποδοτικό; Γιατί να περιμένεις έως τις 25 Νοεμβρίου; Στα Public η Βlack Friday έχει ήδη ξεκινήσει! Ζήσε την όπως σου αξίζει στα φυσικά καταστήματα Public και στο public.gr, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1.000.000 κορυφαία προϊόντα τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακές συσκευές με χαμηλότερες τιμές έως 60%, έξυπνες υπηρεσίες και πολλά προνόμια, για να καλύψεις τις δικές σου μοναδικές ανάγκες.

Για Black Friday αγορές με δόσεις και χωρίς κάρτα συντονίσου στα Public!

Με τα Public, όλα γίνονται πιο εύκολα. Σε κάθε online αγορά, βρίσκεται στο πλευρό σου η έξυπνη υπηρεσία Black Friday Now, Pay Later, δηλαδή η υπηρεσία Buy Now, Pay Later της Klarna, που σου επιτρέπει να ολοκληρώσεις τις αγορές σου τώρα και να πληρώσεις με τον τρόπο που σε διευκολύνει αργότερα, σε τρεις άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Αρκεί να βάλεις στο καλάθι το αγαπημένο σου προϊόν και να επιλέξεις την Klarna ως τρόπο πληρωμής για απόλυτη ευελιξία στις αγορές σου. Επιπλέον, αν βρίσκεσαι εντός Αττικής, μπορείς να ορίσεις εσύ την ημέρα παραλαβής που σε εξυπηρετεί, μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας Flex delivery.

Αλλά η Black Friday εμπειρία στα Public δεν σταματά εδώ. Επιλέγοντας το πρόγραμμα Safety Net, έχεις ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη για τις συσκευές σου (smartphones, notebooks, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, tablets, οικιακές συσκευές και κλιματισμό, κονσόλες, κ.ά.) για έναν χρόνο -με δυνατότητα επέκτασης έως και πέντε επιπλέον χρόνια-, ώστε να είσαι πάντα ξέγνοιαστος. Η προστασία συσκευής Safety Net καλύπτει πανελλαδικά βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη της συσκευής και περιλαμβάνει προνόμια, όπως δωρεάν κάλυψη 100% για σπάσιμο οθόνης ή ζημιά από υγρό, δωρεάν αλλαγή μπαταρίας με δωρεάν μεταφορά δεδομένων και εγγύηση επισκευής, παραλαβή της συσκευής γρήγορα και δωρεάν μέσω courier και παροχή προϊόντος προσωρινής αντικατάστασης.

Γιατί Public = Οι ειδικοί της Μαύρης Παρασκευής!

Οι αμέτρητες προσφορές που θα βρεις στα Public και στο public.gr, σε συνδυασμό με τις μοναδικές Public υπηρεσίες, που ήρθαν για να κάνουν την καθημερινότητά σου πιο εύκολη και πιο απλή, είναι εδώ για να σου χαρίζουν από σήμερα και κάθε μέρα έως τις 25 Νοεμβρίου την Black Friday που σου αξίζει.