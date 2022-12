Χριστούγεννα στα Public: Ο δικός σου τρόπος να μοιράζεσαι

Μοιραστείτε την μαγεία των γιορτών με τους αγαπημένους σας μέσα από τη μεγάλη ποικιλία Χριστουγεννιάτικων δώρων του Public.

Χριστουγεννιάτικα Δώρα με Νόημα

Λίγο τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο ραδιόφωνο, λίγο τα στολισμένα δέντρα στους δρόμους αλλά και τα αρώματα από τα μελομακάρονα στο γραφείο σηματοδοτούν τον ερχομό των Χριστουγέννων. Μια περίοδος που θέλουμε να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τα κοντινά μας πρόσωπα, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις. Τα Χριστούγεννα αποτελούν μια καλή ευκαιρία να εκφράσουμε τα συναισθήματα μας, και να υπενθυμίσουμε στους αγαπημένους μας πόσο πολύ νοιαζόμαστε για αυτούς. Η διαδικασία του να χαρίζεις σε κάποιον ένα δώρο είναι μια πράξη που μας συνδέει βαθύτερα και ουσιαστικά, πέρα από αριθμούς και νούμερα. Σημασία δεν έχει η αξία του δώρου, αλλά τα συναισθήματα που εκφράζονται μέσα από αυτό.

Σε όλες αυτές τις στιγμές ζεστασιάς, τα Public βρίσκονται δίπλα σας για να τις κάνετε ακόμα πιο ξεχωριστές. Με μεγάλη ποικιλία δώρων για μικρά και μεγάλα παιδιά, στα καταστήματα Public θα βρείτε όλα τα δώρα που δίνουν νόημα σε αυτές τις στιγμές. Πάνω από 1 εκατομμύριο ιδανικές επιλογές, με μια πλούσια ποικιλία από βιβλία, επιτραπέζια και παιχνίδια έως κονσόλες gaming και tablets. Μια στάση στα καταστήματα Public ή μια διαδικτυακή επίσκεψη στο public.gr θα σας εκπλήξει. H εύκολη πλοήγηση στο site, με τα δώρα χωρισμένα ανά κατηγορίες, θα κάνει την εμπειρία ακόμη περισσότερο διασκεδαστική. Είναι το μόνο που χωρίζει εσάς και τους αγαπημένους σας από τα πιο δημιουργικά, ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά χριστουγεννιάτικα δώρα.

Ζήστε πραγματική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μόνο στα καταστήματα Public

Αν θέλετε να μπείτε εντελώς σε Χριστουγεννιάτικη διάθεση, τα φυσικά καταστήματα Public φοράνε τα γιορτινά τους, και προσφέρουν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που ξεχειλίζει με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Στα καταστήματα Συντάγματος, Golden Hall και The Mall Athens, αγαπημένοι ήρωες και υπέροχες μελωδίες μας περιμένουν. Στα Public Συντάγματος, ο Άγιος Βασίλης – ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Χριστουγέννων, παρέα με αγαπημένους ήρωες των παιδιών όπως ο Σκρουτζ, η Κόκκινη Βασίλισσα και η Χιονάτη – δίνουν σε όλους μας λίγη από τη λάμψη και τη μαγεία τους, μοιράζοντας υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια, ενώ η οκταμελής χριστουγεννιάτικη μπάντα των Public και το συγκρότημα VOX The Acadella μας παρασύρουν στους ρυθμούς τους. Ακόμα περισσότερες μοναδικές στιγμές, παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και προτάσεις σας περιμένουν στα Public, που θα σας εμπνεύσουν να έρθετε ακόμη πιο κοντά με όσους αγαπάτε αλλά και να νιώσετε την μαγεία των Χριστουγέννων.

XMAS Αγορές χωρίς Άγχος

Όλοι γνωρίζουμε, πως πολλές φορές τα ψώνια των Χριστουγέννων μπορούν να μας προκαλέσουν άγχος. Οι υπηρεσίες Public Now, Pay Later με Klarna, Next Day Delivery, Flex Pay και Public Gift Card το Public διευκολύνει τις αγορές σας.

Το Public Now, Pay Later με Klarna σας δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές αγορές σε τρεις άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική- μόνο με την χρεωστική σας κάρτα.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες δόσεις για τις αγορές σας μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή Flex Pay- ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης χωρίς πιστωτική κάρτα για αγορές έως 36 δόσεις. Και το πιο σημαντικό είναι ότι επιλέγετε μόνοι σας τον χρόνο αποπληρωμής και το ποσό της δόσης!

Αν ξεχάσατε να αγοράσετε δώρο ή λάβατε πρόσκληση για ένα έκτακτο γιορτινό τραπέζι, η υπηρεσία Next Day Delivery φέρνει την παραγγελία στην πόρτα σας εντός 24-48 ωρών.

Αν πάλι δεν είστε σίγουροι τι δώρο να επιλέξετε μια δωροκάρτα Public Gift Card σας λύνει τα χέρια.

Γιατί Χριστούγεννα στην Ελλάδα σημαίνει Public!

Τα φετινά Χριστούγεννα, τo Public μας βοηθάει να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτά που πραγματικά έχουν αξία, γιατί αξίζει να θυμόμαστε τις γιορτές για αυτά που μοιραζόμαστε με τους αγαπημένους μας.