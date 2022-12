Ο Νότης Μηταράκης έγινε χριστουγεννιάτικη μπάλα (βίντεο)

Για όσους δεν έχουν στολίσει ήδη, αυτές οι μέρες αποτελούν την τελευταία ευκαιρία να το κάνουν και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δίνει μερικές ιδέες, για όσους έχουν βαρεθεί τα πατροπαράδοτα στολίδια στο δέντρο.

Έτσι, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης τύπωσαν από μία φωτογραφία του προσώπου τους, την έκοψαν κυκλικά και ύστερα την τοποθέτησαν σε διάφανες μπάλες μαζί με τεχνητό χιόνι και…βουαλά.

Οι εξατομικευμένες αυτές μπάλες βρήκαν τη θέση τους στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του υπουργείου. Για του λόγου το αληθές, το υπουργείο ανέβασε το σχετικό βίντεο με το στολισμό του δέντρου στο YouTube κι αυτό έχει ήδη βρει τον δρόμο του στα ιντερνετικά πηγαδάκια.

Όσο οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στόλιζαν το δέντρο υπό τους ήχους του «All I Want For Christmas Is You» και του «Happy Xmas (War Is Over)», παρακολουθούσαμε παράλληλα το tutorial για το πώς να φτιάξουμε και εμείς τις δικές μας χριστουγεννιάτικες μπάλες, με παράδειγμα στην οποία δεσπόζει ο Νότης Μηταράκης.

Σίγουρα οι δημιουργοί του «Office» θα ζήλευαν την ιδέα.

Τα υπόλοιπα, παρακάτω: