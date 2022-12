Κι αν στο φετινό γιορτινό τραπέζι κάνετε φάρσα στους δικούς σας ότι πέθανε ο αγαπημένος τους διάσημος;

Το άκουσμα του θανάτου ενός αγαπημένου διάσημου προσώπου, ειδικά αν αυτό ήταν πολύ σημαντικό και αγαπημένο, δημιουργεί πάντα έντονες αντιδράσεις: έκπληξη, σοκ, στενοχώρια. Πολλοί, μάλιστα, θυμούνται πού ήταν και τι έκαναν όταν έμαθαν τα δυσάρεστα νέα του θανάτου ενός μουσικού ή ηθοποιού με το έργο του οποίου είχαν συνδεθεί ιδιαίτερα.

Κάποιοι αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το παραπάνω για να κάνουν τη φάρσα που θα ρίξει λίγο αλατοπίπερο στο φετινό γιορτινό τραπέζι.

Όπως λοιπόν μαρτυρά ένα νέο trend του TikTok, οι νεότεροι σε πολλά γιορτινά τραπέζια (ξέρετε, η νεολαία με την οποία θέλει να κάτσε πάντα ένας θείος) σκηνοθετούν το εξής σκηνικό: κοιτούν την οθόνη του κινητού τους αποσβολωμένοι και λένε με φανερό σοκ πως ο τάδε διάσημος πέθανε και μαζί συμπληρώνουν την ηλικία του, για να τελειοποιήσουν το «έγκλημα».

Βέβαια, η διασημότητα που επιλέγουν οι δαιμόνιοι φαρσέρ δεν είναι ποτέ τυχαία, αλλά ένα πολύ αγαπημένο δημόσιο πρόσωπο του εκάστοτε «θύματος» της φάρσας.

Φυσικά, οι «θύτες» φροντίζουν να απαθανατίσουν τη συγκεκριμένη στιγμή, που στη συνέχεια ανεβάζουν στο TikTok.

Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω, οι αντιδράσεις στο άκουσμα των ψεύτικων θανάτων είναι ξεκαρδιστικές. Μη σας μπαίνουν όμως ιδέες…

the fake celebrity death trend on tiktok shouldn’t be funny but dawg the last one pic.twitter.com/qHjc6IsySz

— αηgεℓα вαssεтт sтαη αccσυηт (@heyyitsjanea) December 25, 2022