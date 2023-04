H «πράσινη» εταιρική πολιτική στο επίκεντρο

Πέντε εκπρόσωποι εταιρειών που εφαρμόζουν το πρόγραμμα Just Go Zero της Polygreen μάς μιλούν για την αλλαγή στην καθημερινότητά τους.

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα αναγνωρίζει τα τελευταία χρόνια την κυκλική οικονομία ως το αυτονόητο μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας. Το Just Go Zero της Polygreen αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Τα οφέλη της συμμετοχής στο πρόγραμμα Just Go Zero είναι πολλαπλά. Τα κριτήρια ανάπτυξης πλέον καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση πρακτικών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως ορίζεται και από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που αποσκοπεί στο να καταστεί η οικονομία της ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Το πρόγραμμα Just Go Zero

Με το πρόγραμμα Just Go Zero, οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν στη λειτουργία τους μία σημαντική περιβαλλοντική ευκαιρία πολλαπλασιαστικού οφέλους. Μία ευκαιρία να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για «πράσινη» μετάβαση. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης των αποβλήτων που συλλέγονται καταγράφονται σε τακτικές εκθέσεις προόδου, καθώς είναι για πρώτη φορά μετρήσιμα και πιστοποιημένα και με πλήρη ιχνηλασιμότητα μέσω της εφαρμογής Just Go Zero App.

Εταιρείες από σημαντικούς τομείς της οικονομίας συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να συμβάλλουν στον στόχο για ένα βιώσιμο μέλλον και να εξασφαλίσουν σημαντικά πλεονεκτήματα για την εταιρεία τους, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Πέντε σημαντικοί Οργανισμοί ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν το πρόγραμμα και μοιράζονται μαζί μας την Just Go Zero εμπειρία τους

Φοίβη Παναγιωτοπούλου, Marketing & E-Commerce Director

Attica Group

Η ανακύκλωση είναι ανάγκη της εποχής μας και οφείλουμε όλοι να υιοθετήσουμε οικολογική συνείδηση σε κάθε πτυχή της ζωής μας – ατομικά και εργασιακά. Αν και στα Attica ήδη ανακυκλώναμε, με το πρόγραμμα JGZ της Polygreen η διαδικασία γίνεται πιο οργανωμένα. Μέσα από τα ειδικά recycling stations, τα υλικά συγκεντρώνονται σωστά, λόγω της ειδικής σηματοδότησής τους, ενώ με τα συστηματικά trainings που διοργανώνει η Polygreen για το προσωπικό διασφαλίζεται η άρτια λειτουργία του προγράμματος και η μεθοδική διαλογή και προώθηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Όσο περισσότερο ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται το προσωπικό για τη σπουδαιότητα της κυκλικής οικονομίας τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η συνεργατική τους δράση, η περιβαλλοντική τους συνείδηση καθώς και το δέσιμό τους με την επιχείρηση που αποδεικνύει έμπρακτα την υπευθυνότητά της προς το περιβάλλον.

Σεμίραμις Παληού, Chief Executive Officer

Diana Shipping Services

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη όλων απέναντι στις περιβαλλοντικές αλλαγές, δηλώνουμε την ουσιαστική και έμπρακτη κινητοποίησή μας. Στο πλαίσιο αυτό, γίναμε η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που εφαρμόζει το πρόγραμμα Just Go Zero και είμαστε περήφανοι. Με την κατάργηση των προσωπικών μας κάδων απορριμμάτων και την αντικατάστασή τους με του ειδικούς κατηγοριοποιημένους κάδους ανακύκλωσης αποκτήσαμε μία νέα καθημερινή συνήθεια, αναβαθμίζοντας την εργασιακή μας καθημερινότητα, αλλά και την ποιότητα της ζωής μας. Είναι αξιοσημείωτο το πόσο σύντομα ξεπεράσαμε την αρχική δυσκολία της αλλαγής της συνήθειας και προσαρμοστήκαμε στα νέα δεδομένα, ενώ η εβδομαδιαία καταμέτρηση των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται μας δίνει ένα συνεχές κίνητρο να βάζουμε όλο και υψηλότερους στόχους και να συνεχίζουμε. Η υλοποίηση της ESG στρατηγικής μας είναι πλέον συμμετοχική.

Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability and Stakeholders Relations Leader

Interamerican

Στην Interamerican, με υψηλό αίσθημα ευθύνης προς τις επόμενες γενιές, για έναν βιώσιμο πλανήτη, ενσωματώνουμε παράγοντες ESG στη στρατηγική, αλλά και στις δραστηριότητες της εταιρείας. Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Just Go Zero, εφαρμόσαμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης των υλικών που παράγουμε από τη λειτουργία μας αλλά κυρίως ευαισθητοποιήσαμε τους ανθρώπους μας σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Η εταιρεία μας έχει μακρά παράδοση οργάνωσης δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους επιθυμούν να αποτελούν μέρος της λύσης και να αναλαμβάνουν ενεργό δράση. Σε ό,τι αφορά το Just Go Zero οι εργαζόμενοι κατέθεσαν βαθμό ικανοποίησης 86% από το πρόγραμμα, αλλά έκαναν και επιπλέον προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσής ή άλλων σχετικών ενεργειών.

Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs & Sustainability Director

Qualco

Στον όμιλο Qualco, η δέσμευσή μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οργανισμού είναι ουσιαστική. Αν και η ανακύκλωση συμπεριλαμβανόταν εδώ και χρόνια στις πρακτικές μας, «αγκαλιάσαμε» την πρωτοποριακή πρόταση της Polygreen, προκειμένου να διευρύνουμε την ανακύκλωση των απορριμμάτων στον εργασιακό μας χώρο, να διασφαλίσουμε τη σωστή διαλογή και αποκομιδή και να γίνει η κυκλική οικονομία τρόπος ζωής. Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται κυρίως στην ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων μας, την εκπαίδευση και τη διαρκή ενημέρωσή τους. Ανταποκρίθηκαν από την αρχή με ενθουσιασμό, καθώς ανακάλυψαν πόσα περισσότερα υλικά μπορούμε να ανακυκλώνουμε. Πλέον οι εργαζόμενοι συγκεντρώνουν μαγειρεμένο λάδι από το σπίτι τους, ρούχα και παπούτσια, ηλεκτρονικές συσκευές και λαμπτήρες, ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης πάνω στην κυκλική οικονομία.

Ιλίνα Πομάσκα, Head of Brand PR & Engagement

Public

Το Public Group έγινε το 2022 η πρώτη επιχείρηση λιανικής που υιοθέτησε τη φιλοσοφία του Just Go Zero. Πρακτικά, στο flagship κατάστημά μας στο Σύνταγμα, τα ρεύματα αποβλήτων συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, από τους ανθρώπους μας, διαχωρίζονται στην πηγή και αξιοποιούνται, με στόχο να αποκτήσουν δεύτερη ζωή. Η πλατφόρμα του Just Go Zero μας έδωσε τη δυνατότητα ενός εξατομικευμένου σχεδιασμού υλοποίησης της συλλογής και ανακύκλωσης των αποβλήτων εντός του καταστήματός μας καθώς και live παρακολούθηση του περιβαλλοντικού μας αντικτύπου. Για όλους εμάς είναι πολύ σημαντικό ότι το Public γίνεται πολλαπλασιαστής του μηνύματος της κυκλικής οικονομίας, εμπνέοντας εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες να γίνουν μέρος της προσπάθειας για έναν κόσμο που τίποτα δεν πάει χαμένο.

www.justgozero.com

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί και η δική σας επιχείρηση να γίνει Just Go Zero.