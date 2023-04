Χιου Τζάκμαν: Φόβος για νέο καρκίνο – «Να φοράτε αντηλιακό για να είστε ασφαλείς»

Ο Χιου Τζάκμαν αποκάλυψε ότι αυτό το χρονικό διάστημα υποβάλλεται σε περισσότερες ιατρικές εξετάσεις, αφού ο γιατρός του παρατήρησε κάποιες μικρές ενδείξεις που θα μπορούσαν να είναι βασικοκυτταρικό καρκίνωμα – η πιο κοινή μορφή καρκίνου του δέρματος.

Η περιπέτεια του Αυστραλού ηθοποιού με τον καρκίνο αυτού του τύπου είχε ξεκινήσει από το 2017, με τον ίδιο να έχει υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις.

Φορώντας έναν επίδεσμο στη μύτη, ο Χ. Τζάκμαν μίλησε για τη νέα του περιπέτεια υγείας σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, προέτρεψε τους θαυμαστές του να προστατεύουν το δέρμα τους από τον ήλιο.

«Γεια σας παιδιά. Ηθελα να το ακούσετε από εμένα», είπε ο ηθοποιός. «Μόλις έκανα δύο βιοψίες… Θα έχω νεότερα σε δύο ή τρεις μέρες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο βασικοκυτταρικός καρκίνος είναι ο λιγότερο επικίνδυνος από όλους τους άλλους». Και συμπλήρωσε: «Παρακαλώ να φοράτε αντηλιακό. Οσο κι αν θέλετε να μαυρίσετε, εμπιστευτείτε με σε αυτό που λέω. Σας παρακαλώ να είστε ασφαλείς».

You’ve heard me talk about my basal cell carcinomas before. And I’m going to keep talking about them, if need be. If just one person remembers to put on sunscreen with a high SPF, I’m happy. pic.twitter.com/J1srAzWQt0

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 3, 2023