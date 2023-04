Γιατί η άνοιξη είναι η καταλληλότερη εποχή για… νέες αρχές

Έως τον Απρίλιο, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ξεχάσει τα λεγόμενα «New Year’s resolutions», τις αποφάσεις που συνήθως παίρνουμε για τη νέα χρονιά, κι έχουμε επιστρέψει στις παλιές συνήθειες από τις οποίες θέλαμε να απαλλαγούμε.

Όμως, η άνοιξη είναι μια καλή εποχή για reset, αποσυμπίεση και ανασύνταξη και, μάλιστα, με τις «ευλογίες» των επιστημόνων, αφού όπως καταδεικνύει έρευνα, η συγκεκριμένη εποχή είναι μία από τις καλύτερες στιγμές του έτους για να ξεκινήσει κανείς κάτι νέο ή να κάνει μια αλλαγή.

Μελέτες δείχνουν πως θέτοντας ένα στόχο ή παίρνοντας μια απόφαση μια συγκεκριμένη ημέρα ή εποχή του χρόνου -όπως ανήμερα γενεθλίων, Πρωτοχρονιάς ή την πρώτη μέρα της άνοιξης– αυξάνεται η πιθανότητα της επιτυχίας, ένα φαινόμενο που αποκαλείται «fresh start effect», αποτέλεσμα νέας αρχής.

Μελέτη του Wharton School δείχνουν πως το «φαινόμενο της νέας αρχής» είναι ιδιαίτερα ισχυρό την άνοιξη.

Σε ένα πείραμα, ζητήθηκε σε ανθρώπους να κάνουν αποταμίευση για τη σύνταξη χρησιμοποιώντας διαφορετικά «χρονικά ορόσημα». Είχαν την επιλογή να ξεκινήσουν να αποταμιεύουν από εκείνη τη στιγμή ή να διαλέξουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία όπως η Πρωτοχρονιά, τα γενέθλια ή την πρώτη μέρα της άνοιξης. Μετά από πολλούς μήνες, οι άνθρωποι που είχαν επιλέξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, είχαν καταφέρει να εξοικονομήσουν 20-30% περισσότερα σε σχέση με αυτούς που είχαν επιλέξει την αμεσότητα.

Η άνοιξη δεν είναι συχνά μια προφανής εποχή για να θέτουμε στόχους, εξηγεί η Κέιτι Μίκλμαν, καθηγήτρια στο Wharton και συγγραφέας του βιβλίου «How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be».

«Ομως, ξεχωρίζει όταν διαπιστώνεις ότι είναι η τέλεια νέα αρχή», λέει.

«Αυτήν την άνοιξη» προτρέπει», «Πάσχα ορθόδοξων, Πάσχα Χριστιανών, Ραμαζάνι, διαλέξτε την ανανέωση που θέλετε. Εχει συνδεθεί με όλες τις θρησκείες, αλλά και χωρίς θρησκευτικό ορόσημο μπορούμε να την αξιοποιήσουμε».

Το κίνητρο μπορεί να «αυξομειώνεται» και γι’ αυτό, λέει η Μίλκμαν, οι καλύτερες νέες αρχές συνδέονται μία καθοριστική απόφαση που βοηθά να συνεχίσουμε.

Πηγή: Washington Post

