Νέα μόδα για βαθύπλουτους τα πάρτι στον αέρα- Από 13.000 δολάρια η μία ώρα πτήσης

Για κάποιους σύντομα τα πάρτι στη γη θα φαντάζουν μια παρωχημένη διασκέδαση: Πολυεκατομμυριούχος ξενοδόχος του Ντουμπάι λανσάρει μια νέα «πατέντα» ξεφαντώματος στον… αέρα, με τη μία ώρα στο «πάρτι πέντε αστέρων σε τζετ» να στοιχίζει 13.000 δολάρια

Ο Καμπίρ Μουλτσαντάνι, ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων FIVE, αγόρασε ένα Airbus ACJ TwoTwenty, το οποίο και μετέτρεψε σε έναν «πρωτοποριακό συνδυασμό φιλοξενίας και ιδιωτικότητας», εξοπλίζοντάς το με πίστα για χορό, κρεβάτι king-size και ντους.

Το τζετ που θα μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 16 ανθρώπους, θα είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση για 13.000 δολάρια την ώρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μια πτήση του 9H-FIVE -όπως έχει «βαφτιστεί» το αεροσκάφος- κόστους 80 εκατομμυρίων δολαρίων, με 16 άτομα από το Λονδίνο στο Ντουμπάι, θα μπορεί να κοστίζει για ένα άτομο περί τα 5.000 δολάρια.

Ο Αλόκι Μπάτρα, ο διευθύνων σύμβουλος των ξενοδοχείων και θερέτρων του ομίλου FIVE ανέφερε πως το τζετ ενοικιάστηκε προσφάτως από διάσημο ποδοσφαιριστή για να ταξιδέψει από τη Μέση Ανατολή στη Μαδρίτη.

«Δεν μπορώ να τον κατονομάσω, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι και ο Αϊνστάιν για να καταλάβεις ποιο είναι το κοινό αυτών των πτήσεων, με τέτοιες τιμές» σημείωσε ο ίδιος.

