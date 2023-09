Πώς τα μοναδικά data οδηγούν σε μοναδική ασφάλεια αυτοκινήτου

Μπορεί στον κόσμο να συνυπάρχουμε δισεκατομμύρια άνθρωποι, αλλά όλοι έχουμε ένα κοινό και ταυτόχρονα μοναδικό χαρακτηριστικό: είμαστε διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. Όλοι έχουμε στοιχεία, τρόπο σκέψης και συμπεριφορά που μας διακρίνουν. Κι αυτό φαίνεται και στην οδήγησή μας! Οδηγούμε με μοναδικό τρόπο, χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητα ανάλογα με τις προσωπικές μας ανάγκες, αντιδράμε στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος με βάση το χαρακτήρα και τα αντανακλαστικά μας. Γιατί λοιπόν να έχουμε όλοι την ίδια ασφάλεια αυτοκινήτου; Πώς θα σας φαινόταν αν είχατε μία ασφάλιση αυτοκινήτου τόσο «έξυπνη» που αξιοποιώντας τα δεδομένα οδήγησης, μέσω της τηλεματικής, σας βοηθούσε να οδηγείτε ασφαλέστερα και σας επιβράβευε με έκπτωση ασφαλίστρου για το καλό οδηγικό σας σκορ;

Σύμφωνα με έρευνες, τα επόμενα χρόνια θα είναι ραγδαία η αύξηση της χρήσης της τηλεματικής στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, φτάνοντας σε αξία από 2,75 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 τα 12,70 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030 (έρευνα Straits, globalnewswire). Η Generali, επαναστατεί, αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελος του ασφαλισμένου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και πληρώνοντας λιγότερα, για μια ασφάλεια που είναι στα μέτρα μας!

Επιπλέον, η ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On συνδυάζει ψηφιακές υπηρεσίες, οn the spot εξυπηρέτηση και ασφαλιστικές καλύψεις για την ταχύτερη αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού. Αποτελεί έτσι ένα οικοσύστημα υπηρεσιών, που στηρίζεται στην παραδοχή ότι κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικά ξεχωριστός και ξεχωριστά μοναδικός.

MyDrive: Ένας έξυπνος ψηφιακός “συνοδηγός”

Το My Drive είναι μια υπηρεσία της ασφάλισης αυτοκινήτου Speed On. Μπορούμε να την βρούμε στις εφαρμογές του κινητού μας τηλεφώνου και παρέχεται σε όσους έχουν ασφάλιση αυτοκινήτου στην Generali. Στην πράξη είναι ένας έξυπνος ψηφιακός “συνοδηγός” που μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί και να έχουμε πρόσβαση σε σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις.

Τι κάνει το MyDrive:

Λειτουργεί στη λογική “Drive your best! Pay Less”, δηλαδή όσο καλύτερα οδηγούμε, βάσει παραμέτρων όπως η επιτάχυνση, η διάρκεια της οδήγησης, η πέδηση, η τήρηση ή παράβαση των ορίων ταχύτητας κ.α.- τόσο λιγότερα πληρώνουμε. Η υπηρεσία λειτουργεί σε έξυπνα κινητά ή tablets και στην ουσία συλλέγει δεδομένα τα οποία μετά επεξεργάζεται με αλγόριθμους τηλεματικής και βγάζει ένα “οδηγικό σκορ”, που σχετίζεται με την μοναδική οδηγική συμπεριφορά που έχει ο καθένας από εμάς σαν οδηγός. Όσο πιο μεγάλη είναι η βαθμολογία μας, τόσο αυξάνονται και τα προνόμια που απολαμβάνουμε σαν επιβράβευση, αλλά και το ποσοστό έκπτωσης! Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MyDrive στην ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On της Generali κερδίζουμε:

κουπόνι αξίας 10€ και επιπλέον,

10% έκπτωση στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου μας αν έχουμε συγκεντρώσει “οδηγικό σκορ” πάνω από 50 πόντους

έκπτωση έως και 40€ στα ετήσια ασφάλιστρα αυτοκινήτου, με μηνιαία επιβράβευση στο πρόγραμμα επιβράβευσης Club Red.

Έτσι, για παράδειγμα, για μία ετήσια ασφάλιση συνολικού κόστους 300 ευρώ ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει έως και 70 ευρώ έκπτωση, σε συνδυασμό με την μέγιστη επιβράβευση My Drive.

Επιπλέον, η υπηρεσία, μας δίνει συμβουλές, ασφαλούς και συμφέρουσας οδήγησης, και μας υπενθυμίζει σημαντικά ζητήματα για τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου μας, την εξοικονόμηση καυσίμων και την εκπομπή ρύπων.

8 τρόποι για να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί

Η εφαρμογή της Generali καταγράφει τις διαδρομές και τη συμπεριφορά μας και “αναγνωρίζει” την καλή μας προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, τους συνεπιβάτες και τους τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καλοί οδηγοί;

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το κινητό όταν οδηγούμε καθώς σύμφωνα με έρευνα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων οι οδηγοί που μιλάνε στο κινητό έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα. Να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, τα οποία έχουν υπολογισθεί με βάση τις ιδιαιτερότητες των περιοχών και του οδοστρώματος. Να μην οδηγούμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Καλό είναι το πολύ ανά δύο ώρες να σταματάμε την οδήγηση για να ξεκουραζόμαστε. Δεν οδηγούμε αν έχουμε υπνηλία ή έχουμε καταναλώσει φάρμακα τα οποία προκαλούν υπνηλία ή όταν νιώθουμε μεγάλη κόπωση. Μπορούμε να σταθμεύουμε σε ειδικούς χώρους στις εθνικές οδούς που έχουν προβλεφθεί για λόγους ασφαλείας. Η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη τόσο για τον οδηγό και το συνοδηγό, όσο και για τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων. Αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ, ακόμα και την επιτρεπόμενη, επιλέγοντας πάντα να οδηγήσει το μέλος της οικογένειας ή της παρέας που δεν θα πιει. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν το όριο ταχύτητας είναι πχ 80 χλμ/ώρα αν βρέχει πρέπει η ταχύτητά μας να είναι μέχρι το σημείο, που ΄δεν θα χάσουμε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, που μπορούμε να έχουμε απόσταση ασφαλείας από τα άλλα οχήματα κ.ο. κ. Αποφεύγουμε να ακούμε πολύ δυνατά μουσική και να κάνουμε έντονες – φορτισμένες συζητήσεις όταν οδηγούμε, καθώς μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή μας. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό: Στην οδήγηση δείχνουμε τον πολιτισμό μας. Σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν μπορούμε να τηρήσουμε όλα τα παραπάνω όχι μόνο θα είμαστε καλοί οδηγοί και θα συμβάλλουμε στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά θα κερδίσουμε και πολλά προνόμια μέσα από ένα από τα τρία προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali Speed On (βασικό, πυρός – κλοπής και μικτής ασφάλειας) και την υπηρεσία MyDrive.

Speed On: Ασφάλεια αυτοκινήτου στα μέτρα μας

Σε περίπτωση που επιλέξουμε το έξυπνο πρόγραμμα Speed On, θα έχουμε πρόσβαση σε ένα οικοσύστημα ασφάλισης και υπηρεσιών, που έχουν σχέση με το αυτοκίνητό μας και δίνουν την δυνατότητα να διαλέξουμε το μοντέλο ασφάλισης που ταιριάζει στον μοναδικό δικό μας τρόπο ζωής, ανάλογα με το τι προφίλ έχουμε σαν οδηγοί. Μέσα από το MyGenerali, το ψηφιακό portal εξυπηρέτησης, διαθέσιμο και ως app, μπορούμε να διαχειριστούμε το συμβόλαιό μας και να βγούμε γρήγορα από τη δύσκολη θέση σε ώρες ανάγκης, ολοκληρώνοντας ταχύτερα τη δήλωση ατυχήματος και τη φροντίδα ατυχήματος. Αν λόγου χάρη εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα, μπορούμε είτε να περιμένουμε τον εξειδικευμένο συνεργάτη της Generali να κάνει τις διαδικασίες είτε να δηλώσουμε με video κλήση τη ζημιά μέσω της υπηρεσίας “My eClaim”, εφόσον η ζημιά είναι μικρή και το όχημά μας μπορεί να μετακινηθεί. Αν το αυτοκίνητό μας έχει ζημιά και πρέπει να έρθει η οδική βοήθεια, μπορούμε να καλέσουμε μέσα από την εφαρμογή MyGenerali του Speed On την 24ωρη οδική βοήθεια. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα να μην ψάχνουμε εμείς συνεργείο για να πάμε το αυτοκίνητό μας αλλά να εμπιστευτούμε το δίκτυο της Generali με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την εταιρεία.

Το speed on, δεν αποτελεί απλώς μία ασφάλιση αυτοκινήτου αλλά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών. Τα ψηφιακά εργαλεία, σε συνεργασία με την τεχνολογία που μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι οδηγοί και επιβραβεύει το καλό οδηγικό μας σκορ και on the spot εξυπηρέτηση μέσω ενός καταρτισμένου δικτύου τεχνικών και συνεργείων, είναι σχεδιασμένα για να κάνουν πιο ξέγνοιαστες τις διαδρομές μας. Η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και τους δρόμους μας πιο ασφαλείς, αξιοποιώντας τα δεδομένα που απορρέουν από το γεγονός ότι ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστά μοναδικός και μοναδικά ξεχωριστός. Η “έξυπνη” οδήγηση και η “έξυπνη” ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On είναι ένας σύμμαχος που θέλουμε να έχουμε για να απολαμβάνουμε κάθε διαδρομή με ασφάλεια!

