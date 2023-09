H πιο Grand εμπειρία φιλοξενίας στο Grand Hyatt Athens

Έτοιμοι για την πιο μεγαλειώδη εμπειρία φιλοξενίας στην Αθήνα; Το Grand Hyatt Athens δεν είναι απλώς το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της αλυσίδας στην Ευρώπη αλλά το απόλυτο resort της πρωτεύουσας, με εντυπωσιακούς χώρους, απαράμιλλο design και ένα μπουκέτο υπηρεσιών, που συνδυάζουν την ατμόσφαιρα διακοπών με τις εγκαταστάσεις και παροχές για business ταξιδιώτες, σε κομβικό σημείο επί της λεωφόρου Συγγρού, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα.

Μέσα από μία απαιτητική ανάπλαση με την υπογραφή του γραφείου Diarchon, που διήρκεσε δύο χρόνια αναμορφώνοντας το υπάρχον ξενοδοχείο και προσαρτώντας σε αυτό το παρακείμενο κτίσμα που στέγαζε τον κινηματογράφο Odeon, προστέθηκαν 227 δωμάτια και σουίτες στα υπάρχοντα, φτάνοντας συνολικά τα 548. Σε αυτά περιλαμβάνονται σουίτες με δική τους πισίνα, στοιχείο μοναδικό για αθηναϊκό city hotel. Η μοντέρνα κομψότητα και η αφαιρετική πολυτέλεια δίνουν το στίγμα στον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων από το studio MKV Design, όπου όλα δημιουργούν ένα ενιαίο, αρμονικό σύνολο .

Κορυφαίος προορισμός από το πρωί έως το βράδυ, ο 8ος όροφος του Grand Hyatt Athens με τις δύο πισίνες, τη μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα διώροφη Penthouse Suite -ιδανική επιλογή για πάρτι και εκδηλώσεις με χαρακτήρα-, την πανοραμική θέα από την Ακρόπολη έως τον Σαρωνικό και, βέβαια, το ανανεωμένο εστιατόριο The Grand by Interni. Επιλέξτε το για γεύμα, δείπνο ή ποτό και καθίστε είτε στον εσωτερικό χώρο με την τζαμαρία που αφήνει το βλέμμα να περιπλανηθεί στον ορίζοντα της πόλης είτε δίπλα στην πισίνα. Το The Grand by Interni είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα ωραιότερα roof top εστιατόρια της Αθήνας: η δημιουργική μεσογειακή κουζίνα, τα χειροποίητα κοκτέιλ και το ανυπέρβλητο design του ενθουσιάζουν, γοητεύουν και εμπνέουν το πιστό κοινό του. Μέσα στον Σεπτέμβριο, το Grand Hyatt Athens θα έχει μάλιστα να επιδείξει ένα ακόμη ρεκόρ: θα είναι το μοναδικό ξενοδοχείο της Αθήνας με δύο roof top εστιατόρια, καθώς αναμένεται εντός των ημερών να ολοκληρωθεί και ο νέος χώρος εστίασης στον 9ο όροφο.

Παραμένοντας στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου, θα απολαύσετε τις βουτιές σας ατενίζοντας τον Παρθενώνα στη νέα infinity πισίνα από υπόλευκο μάρμαρο, τη μεγαλύτερη σε roof top κτιρίου στην Ελλάδα, που φτάνει σε μήκος τα 30 μέτρα και χαλαρώστε στα gazebos, τα καθιστικά και τις ξαπλώστρες, που μαζί με το ανοιχτό μπαρ, φέρνουν έναν ιδιαίτερο αέρα ξεγνοιασιάς. Η αρμονία υλικών και χρωμάτων, που παραπέμπουν στην παλιά Αθήνα, βασική ιδέα των ΙΝΕDITO architects που συνεργάστηκαν με τη Diarchon, επιτρέπουν τη συνεχή οπτική επαφή με τον ορίζοντα της πόλης, κάτω από τον αττικό ουρανό. Στο αίθριο, η τρίτη κατά σειρά πισίνα του ξενοδοχείου, η Atrium pool, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα με πλούσια βλάστηση και διαδρομές που οδηγούν σε μικρές γωνιές ανάπαυσης, ένα είδος μυστικού κήπου που αφήνει τη φασαρία και την ένταση της πόλης μακριά. Την εμπειρία ολοκληρώνει το spa με την εσωτερική πισίνα και τις εξειδικευμένες θεραπείες για πρόσωπο και σώμα, καθώς επίσης το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.

Μεγάλη έμφαση και προσοχή έχει δοθεί όμως και στους συνεδριακούς χώρους και τους χώρους εκδηλώσεων του Grand Hyatt Athens. Καταλαμβάνοντας τρία επίπεδα, αγγίζουν σε έκταση τα 4.400 τ.μ. και κομίζουν νέο αέρα στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης: το executive lounge, τα meeting και syndicate rooms, οι αίθουσες για συνεντεύξεις και ιδιωτικά γεύματα, μαζί με το εντυπωσιακό ballroom Caryatids χωρητικότητας 1.000 ατόμων, το μοναδικό αυτής της επιφάνειας στην Αθήνα με φυσικό φως ημέρας, αναδεικνύουν το Grand Hyatt Athens σε κυρίαρχο παίκτη στον κλάδο των επαγγελματικών εκδηλώσεων και κοινωνικών events στην πόλη.

Για πληροφορίες και κρατήσεις, www.grandhyattathens.com