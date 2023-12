Μόνο οι πραγματικοί ηγέτες έχουν τη δύναμη να αλλάζουν τον ρου της Ιστορίας. Την ικανότητα να επανεφευρίσκουν έννοιες, να τους δίνουν νέα υπόσταση και περιεχόμενο. Μόνο οι πραγματικοί ηγέτες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό κάνει η Kia με το ολοκαίνουριο EV9. Επανεφευρίσκει το Αυτοκίνητο. Δημιουργεί σήμερα το ηλεκτρικό SUV του μέλλοντος για να απολαμβάνετε την πραγματικά βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς. Συνδυάζοντας την επιβλητική εξωτερική σχεδίαση, με άπλετη ευρυχωρία και μοναδική πολυτέλεια στην καμπίνα, κορυφαία τεχνολογία κίνησης, πρωτόγνωρες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Σχεδίαση που καθηλώνει

Τολμηρό όπως και εσείς, επιβάλλεται αβίαστα για αυτό που είναι. Χωρίς να φωνάζει. Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United» εκφράζει τη δύναμη της σύνθεσης. Μεγάλες καθαρές επιφάνειες, ακμές που προσθέτουν δυναμισμό, high-tech στοιχεία όπως οι pop-up χειρολαβές και στιβαρά γεωμετρικά μοτίβα όπως οι σαφώς διαχωρισμένοι όγκοι και τα ορθογώνια μοτίβα των θόλων των τροχών δημιουργούν ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Το μεγαλείο της φύσης και η ανθρώπινη δημιουργικότητα σε πλήρη αρμονία. Μια κομψή και ταυτόχρονα καθηλωτική παρουσία που εκπέμπει θετική ενέργεια.

Όπως και το βραβευμένο EV6, έτσι και EV9 υιοθετεί την τελευταία εκδοχή του Digital Tiger Face. Οι χαρακτηριστικοί κάθετοι προβολείς είναι LED και χαρακτηρίζονται από το μοτίβο λεπτής δέσμης ή, για τη GT-line, από μικρούς κύβους. Στο πίσω μέρος, ένα μοναδικό φωτεινό αποτύπωμα ενσωματώνεται στα χαρακτηριστικά πίσω φώτα LED και προσδίδει στο Kia EV9 μια άμεσα αναγνωρίσιμη εμφάνιση.

Παρά τις γενναιόδωρες εξωτερικές διαστάσεις, ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι μόλις 0,28. Τα ενεργά πτερύγια αέρα Air Curtain τα οποία βελτιώνουν την αεροδυναμική απόδοση επιτρέπουν στον αέρα να περάσει μόνο όταν το απαιτούν οι ανάγκες ψύξης του συστήματος κίνησης. Το EV9 είναι ένα κινητό εργαστήριο της κορυφαίας τεχνολογίας. Κάτω από το επιβλητικό του αμάξωμα κρύβονται state of the art συστήματα που υποστηρίζουν έναν δυναμικό, πολυδιάστατο και μοντέρνο τρόπο ζωής. Το δικό σας!

Το φυσικό σας περιβάλλον

Φανταστείτε τον απόλυτα προσωπικό σας χώρο, διαμορφωμένο χωρίς συμβιβασμούς στην πολυτέλεια, στην άνεση, στην τεχνολογία ψυχαγωγίας και συνδεσιμότητας. Ένα περιβάλλον όπου η πρακτικότητα συνδυάζεται άψογα με τη μινιμαλιστική αισθητική.

Και τώρα… Δώστε του κίνηση. Ζήστε μέσα σε αυτόν την καθημερινότητα αλλά και τα πιο μακρινά σας ταξίδια. Μοιραστείτε τον με την παρέα, με τους συνεργάτες, με την οικογένειά σας. Αυτό το brief θα πρέπει να πήρε η σχεδιαστική ομάδα της Kia που δημιούργησε το σαλόνι του EV9! Και το αποτέλεσμα έδωσε στο EV9 το βραβείο του Luxury Car Of The Year στο θεσμό Αυτοκίνητο της Χρονιάς στη Γερμανία.

Το αμάξωμα βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP, η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το μεγάλο μεταξόνιο και το επίπεδο πάτωμα επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαστάσεων. Είναι το μοναδικό ηλεκτρικό SUV με 3η σειρά καθισμάτων, διαθέσιμο ως 6θέσιο ή 7θέσιο. Προσφέρει όμως και μοναδικές δυνατότητες εξατομίκευσης, αφού τα περιστρεφόμενα καθίσματα μπορούν να μετατρέψουν την καμπίνα σε… σαλόνι! Στο EV9, η άνεση όλων των επιβατών είναι εξίσου σημαντική. Για αυτό, ακόμα και τα καθίσματα στην τρίτη σειρά διαθέτουν θήκες για ποτήρι και υποβραχιόνιο! Η άπλετη ευρυχωρία για τους επιβάτες δεν έχει επιτευχθεί σε βάρος του χώρου αποσκευών, η χωρητικότητα του οποίου φτάνει τα 828 λίτρα σε κανονική διάταξη και τα 333 λίτρα με τις τρεις σειρές καθισμάτων σε χρήση.

Η εργονομία είναι απροβλημάτιστη, όλες οι βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις πραγματοποιούνται εύκολα, κυρίως από την κεντρική οθόνη αφής των 12,3’’. Σε συνδυασμό με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων -σε ακριβώς ίδια διάσταση- η εμπειρία μοιάζει με ταξίδι στο μέλλον. Τις εντυπώσεις κλέβει μία επιπλέον οθόνη σε διάσταση 5 ιντσών για τη λειτουργία του κλιματισμού, ενώ την digital προσέγγιση ολοκληρώνουν οι ψηφιακοί καθρέπτες. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, φιλικό προς το χρήστη, αλλά και προς το περιβάλλον! Ακολουθώντας τη στρατηγική Design Sustainability Strategy της Kia, το εσωτερικό του EV9 έχει κατασκευαστεί από ανακυκλωμένα υλικά με σκοπό τη βέλτιστη βιωσιμότητα. Είναι το πρώτο μοντέλο της Kia που χρησιμοποιεί δέκα βιώσιμα υλικά όπως καλαμπόκι και ζαχαροκάλαμο, στην κατασκευή του εσωτερικού!

Η συνδεσιμότητα σηματοδοτεί ένα άλμα στο μέλλον, με το σύστημα πολυμέσων να φιλοξενεί τα καινοτόμα Kia Connect και Kia Live Services που καθιστούν μοναδική και διαδραστική την εμπειρία συμβίωσης με το EV9. Ενημέρωση και πλοήγηση σε πραγματικές συνθήκες και με ζωντανή ανανέωση, επιτρέπουν τον προγραμματισμό του ταξιδιού με απόλυτη ακρίβεια. Δεν είναι τυχαίο, πως το EV9 έχει αποσπάσει το βραβείο Red Dot για το 2023, ως αναγνώριση της τεχνολογίας Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), επιβραβεύοντας την κορυφαία σχεδίαση του infotainment για την εξαιρετική χρηστικότητα και απόλυτη ευκολία που το διακρίνει.

Συνδεδεμένο στις ανάγκες σας

Δεν είναι υπέροχο να έχετε τον απόλυτο έλεγχο; Όχι μόνο πίσω από το τιμόνι. Αλλά και από το smartphone σας, από εκεί που έτσι κι αλλιώς ελέγχετε και προγραμματίζετε τις περισσότερες δραστηριότητες της ζωής σας.

Μπορείτε να μετατρέψετε το smartphone σε κλειδί του αυτοκινήτου και να εκκινείτε τον κινητήρα με τη διαδικασία αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος. Μπορείτε επίσης μέσα από το Kia Connect Store να αξιοποιήσετε την τεχνολογία Feature-On-Demand για να πραγματοποιείτε απομακρυσμένες ενημερώσεις αλλά και αναβαθμίσεις του EV9, ακόμα και με features που έχουν παρουσιαστεί μετά την αγορά του αυτοκινήτου!

Αναβαθμίσεις που σχετίζονται με την οδήγηση όπως η αύξηση ροπής (από 250 Nm σε 350 Nm για τον εμπρός ηλεκτροκινητήρα) που αυξάνει την επιτάχυνση 0-100km/h από τα 6’’ στα μόλις 5,3’’, στοιχεία άνεσης όπως το Remote Smart Parking Assist 2.0, αλλά και υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπως το Amazon Music Streaming, θα διατίθενται εξ αποστάσεως από την άνεση του κινητού μέσω της εφαρμογής Kia Connect Store.

Το κορυφαίο τεχνολογικό υπόβαθρο του EV9 ενισχύει περαιτέρω η παρουσία του συστήματος αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3. Η συνδυαστική λειτουργία των συστημάτων ADAS και 15 αισθητήρων συμπεριλαμβανομένων δύο μονάδων τεχνολογίας lidar, επιτρέπει στο EV9 να αντιδρά σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, διαθέτοντας οπτικό εύρος 360 μοιρών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ταξιδεύετε στον αυτοκινητόδρομο με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς να έχετε τα χέρια σας στο τιμόνι!

Οδηγήστε το τώρα

Μπορεί να έχει τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης, αλλά με τα κορυφαία αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα που κρύβονται κάτω από το μυώδες αμάξωμα, όταν περάσετε στη θέση του οδηγού, το μόνο που θα θέλετε είναι να κρατάτε το τιμόνι του EV9 στα χέρια σας. Το επιβλητικό και μυώδες SUV είναι διαθέσιμο με μία μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 99,8 kWh, η οποία εξασφαλίζει τεράστια χιλιομετρική ελευθερία χωρίς το άγχος της φόρτισης. Η πισωκίνητη έκδοση χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό μοτέρ απόδοσης 204 ίππων με 350 Nm ροπή, και έχει αυτονομία 563 χιλιόμετρα θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία, προσφέροντας τη χιλιομετρική ελευθερία που όλοι αναζητάμε από ένα μεγάλο πολυτελές SUV. Από την άλλη, η τετρακίνητη εκδοχή απευθύνεται σε εκείνους που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις επιδόσεις. Με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, το EV9 AWD κινείται με ισχύ 384 ίππων και 600 Nm ροπή, με την αυτοπεποίθηση της 4κίνησης σε όλες τις συνθήκες, σε κάθε έδαφος. Η επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε 6” είναι εντυπωσιακή. Και γίνεται μια συγκλονιστική εμπειρία σπορ οδήγησης σε επιλεγμένες εκδόσεις καθώς ο χρόνος για το 0-100 km/h πέφτει σε μόλις 5,3’’.

Κορυφαίες επιδόσεις φόρτισης

Οι κορυφαίες επιδόσεις στο δρόμο συνδυάζονται και με τις κορυφαίες επιδόσεις στη φόρτιση χάρη στην αρχιτεκτονική 800V. Με μόλις 15 λεπτά για να κερδίσει 239 χιλιόμετρα αυτονομίας, οι στάσεις για την απαιτούμενη ενέργεια στο ταξίδι με το EV9 είναι σύντομες, πιο κοντά στους χρόνους ανεφοδιασμού συμβατικών μοντέλων παρά σε αυτούς της φόρτισης των συμβατικών ηλεκτρικών. Σε συνδυασμό με το εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα ανάκτησης και τη λειτουργία i-Pedal, ο οδηγός του EV9 μπορεί να καλύψει αποστάσεις που δεν φανταζόταν στο παρελθόν, χωρίς το παραμικρό άγχος για φόρτιση.

Η Kia φορτίζει ό,τι έχει σημασία για εσάς και προσφέρει λύσεις θετικής ενέργειας όπου τις χρειαστείτε με τα συστήματα Vehicle to Load και Vehicle to Grid. Στην πρώτη περίπτωση, σκεφτείτε πως είστε εκτός πόλης, έχετε κατασκηνώσει και θέλετε να αντλήσετε ενέργεια για κάποιες συσκευές. Η λειτουργία V2L επιτρέπει την παροχή ρεύματος με ισχύ έως 3,6 kW σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Το Vehicle to Grid αποτελεί το επόμενο βήμα για την ηλεκτροκίνηση, καθώς μπορεί να μεταφέρει την ενέργεια από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο προς το δίκτυο και παράλληλα, μπορεί να τροφοδοτήσει με αντίστοιχη ενέργεια ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ένα σπίτι ή οποιονδήποτε άλλον ηλεκτρικό αποδέκτη.

Το EV9 είναι πολλά περισσότερα από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με κορυφαίο δείκτη αποδοτικότητας. Είναι το επόμενο βήμα για την βιώσιμη κινητικότητα, πάντα με αίσθημα υπευθυνότητας, αλλά με τρόπο προοδευτικό και εμπνευσμένο.