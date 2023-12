Ο παράξενος όρος του Τσάρλι Μάνγκερ προκειμένου να κάνει δωρεές σε πανεπιστήμια

Το 2013, ο Τσάρλι Μάνγκερ, δισεκατομμυριούχος και αντιπρόεδρος της εταιρείας συμμετοχών του Γουόρεν Μπάφετ, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή πλήρης ημερών, είχε κάνει μια ασυνήθιστη πρόταση: θα δώριζε 110 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου είχε σπουδάσει, υπό τον όρο να κατασκευαστεί μια εστία χωρίς παράθυρα.

Ο Μάνγκερ, που είχε χόμπι την αρχιτεκτονική και θαύμαζε τον Λε Κορμπιζιέ, πίστευε πως το κτίριο θα βοηθούσε στη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενοίκων. Το αρχικό σχέδιο, φυσικά, το είχε κάνει ο ίδιος.

«Ολοι αγαπούν το φως και όλοι προτιμούν το φυσικό φως. Αλλά είναι ένα παιχνίδι συμβιβασμών», δήλωνε τότε στο Βloomberg. «Αν μεγιστοποιήσεις το φως μέσα, κανείς δεν θα βγαίνει έξω. Αν αναζητήσεις το φως έξω από το κτίριο, θα συζητάς με τους υπόλοιπους ανθρώπους», υποστήριζε.

