Στην COSMOTE TV το νέο αστυνομικό θρίλερ του BBC «The Jetty»

H COSMOTE TV καλωσορίζει τον Αύγουστο με το «The Jetty», το νέο αστυνομικό θρίλερ του BBC με πρωταγωνίστρια την Τζένα Κόλμαν (Doctor Who, Captain America: The First Avenger, Me Before You). Η σειρά ακολουθεί την ντετέκτιβ Έμπερ Μάνινγκ, η οποία ξεκινά έρευνα για μία εξοχική κατοικία που τυλίχτηκε στις φλόγες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Έμπερ καλείται να ανακαλύψει πώς αυτή η πυρκαγιά συνδέεται με έναν δημοσιογράφο, ο οποίος μελετά μια παλιά υπόθεση αγνοουμένων και μια παράνομη σχέση μεταξύ ενός άνδρα είκοσι ετών και δύο ανήλικων κοριτσιών. Καθώς πλησιάζει προς την αλήθεια, η ντετέκτιβ θα αναγκαστεί να επανεξετάσει όλα όσα νόμιζε ότι ήξερε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στο πλευρό της Κόλμαν ο Τομ Γκλιν-Κάρνεϊ (House of the Dragon, Dunkirk, The King). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 30/8, στις 23.00, στο COSMOTE SIERES HD.

Μέσα στον Αύγουστο στην COSMOTE TV έρχονται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή και η νέα σειρά φαντασίας «Fallen» και ο 2ος κύκλος του αστυνομικού δράματος «Suspect».

Βασισμένο στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Λόρεν Κέιτ, το «Fallen», ακολουθεί τη Λους, μια νεαρή γυναίκα η οποία στέλνεται στο Sword and Cross, ένα ίδρυμα αποκατάστασης που μοιάζει περισσότερο με αίρεση, προκειμένου να εκτίσει ποινή για ένα έγκλημα που δεν θυμάται καν ότι έχει διαπράξει. Εκεί, γνωρίζει τον Ντάνιελ, για τον οποίο νιώθει μία ανεξήγητη έλξη και είναι πεπεισμένη ότι έχει ξανασυναντήσει στο παρελθόν. Ποια είναι η προέλευση του παράξενου έρωτά τους; Πρωταγωνιστούν οι Τζέσικα Αλεξάντερ (The Little Mermaid), Χάις Μπλομ (The Forgotten Battle), Τίμοθι Ίνες (The Last Kingdom) και Αλεξάντερ Σίντιγκ (Kingdom of Heaven, The Spy). Πρεμιέρα την Τρίτη 13/8, στις 23.00, 24 ώρες μετά το εξωτερικό, στο COSMOTE SERIES HD.

Η 1η σεζόν του «Suspect» ακολούθησε τον ντετέκτιβ Ντάνι Φρέιτερ (Τζέιμς Νέσμπιτ – The Hobbit) στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την αλήθεια και να εκδικηθεί για τη δολοφονία της κόρης του. Η 2η σεζόν επικεντρώνεται στην πρώην σύζυγο του Ντάνι, την κλινική ψυχοθεραπεύτρια Δρ. Σουζάνα Νιούμαν, η οποία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με έναν ασθενή της, μαθαίνει ότι αυτός είναι εκτελεστής και ετοιμάζεται να διαπράξει φόνο. Καθώς η αστυνομία αρνείται να αναλάβει δράση, η Σουζάνα αποφασίζει να τον αποτρέψει μόνη της, κάτι που θα θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τη βραβευμένη με BAFTA Αν-Μαρί Νταφ (Bad Sisters, Nowhere Boy) και τον Ντομινίκ Κούπερ (Mamma Mia, Captain America: The First Avenger). Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Τετάρτη 28/8, στις 22.00, στο COSMOTE SIERIES HD.

Κάθε νέο επεισόδιο των τριών σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι COSMOTE SERIES HD, θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθεί και ο πρώτος κύκλος του «Suspect».