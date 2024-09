Nova: Μεγάλος χορηγός στο επετειακό 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ο μεγάλος χορηγός ενός θεσμού που προσφέρει κινηματογραφική μαγεία στο κοινό και υποστηρίζει θερμά την εγχώρια δημιουργία.

«Oι Νύχτες Πρεμιέρες ήταν το πρώτο φεστιβάλ που μου έκανε αφιέρωμα», έλεγε το 2017 ο διάσημος πια σκηνοθέτης Σον Μπέικερ. Ήταν η χρονιά που η παγκοσμίου φήμης πλέον, ταινία του«The Florida Project» είχε συγκινήσει χιλιάδες θεατές. Δύο χρόνια νωρίτερα, οι Νύχτες Πρεμιέρας είχαν τη διορατικότητα να κάνουν ένα αφιέρωμα σε έναν πραγματικά σπουδαίο σκηνοθέτη της εποχής μας, ο οποίος δεν είχε καταφέρει ακόμη να ανοίξει τα φτερά του για το ευρύ κοινό, παρουσιάζοντας σε πανελλήνια πρεμιέρα όλη του τη φιλμογραφία.

Φέτος, και καθώς κλείνουν 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας, κινηματογραφικής μαγείας και θερμής υποστήριξης της εγχώριας και διεθνούς δημιουργίας, οι Νύχτες Πρεμιέρας (2-14 Οκτωβρίου) επιλέγουν να πραγματοποιήσουν μία λαμπερή έναρξη με την ΑΝΟΡΑ του -ποιου άλλου;- Αμερικανού Σον Μπέικερ, την ταινία δηλαδή που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών και ετοιμάζεται να κατακτήσει και τα φετινά Όσκαρ.

Είναι μία συγκινητική και πολύ ταιριαστή έναρξη, που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 2 Οκτωβρίου και την οποία και αγκαλιάζει η Nova, o μεγάλος χορηγός στο επετειακό, 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.

Λίγα λόγια για το ANORA

«Με το ANORA ο Σον Μπέικερ ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του σε ακόμη μία παρία του αμερικανικού ονείρου: μια σπιρτόζικη και μπριόζα σεξεργάτρια (Μίκι Μάντισον) που καταλήγει πρωταγωνίστρια -και θύμα- στο δικό της παραμύθι όταν γνωρίζει τον πρίγκιπα των ονείρων της στο πρόσωπο ενός κακομαθημένου 20χρονου πλουσιόπαιδου (Μαρκ Άιντελστεϊν), γόνου ενός Ρώσου ολιγάρχη, το οποίο βρίσκεται για σύντομη παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλει να παρτάρει ασύστολα με τα λεφτά του μπαμπά», έγραφε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας, συνοψίζοντας εύστοχα το κινηματογραφικό όραμα του Αμερικανού σκηνοθέτη σε λίγες λέξεις.

Τι θα συμβεί όμως όταν οι ολιγάρχες γονείς μάθουν τα καμώματα του γιου τους και ανακαλύψουν τον βιαστικό του γάμου στο Λας Βέγκας; Το ANORA με πολύ έξυπνο τρόπο καταφέρνει μέσα σε 139 λεπτά να συνταιριάξει τον μύθο της Σταχτοπούτας με την ουσία του θρυλικού «Pretty Woman», αποφεύγοντας όμως τις ωραιοποιημένες διδαχές του πρώτου και τη «γυαλισμένη» ατμόσφαιρα του δεύτερου. Είναι, δηλαδή, μία ενήλικη κομεντί που καταφέρνει μέσα από τη λαϊκή αργκό να μιλήσει για τις κοινωνικές ανισότητες και τα ακυρωμένα όνειρα, ξεκινώντας από ένα απλό -αλλά καθόλου- συνηθισμένο love story.

Τελικά, αποτελεί ένα μάθημα ζωής για «μια γυναίκα που ήθελε τόσο πολύ να πιστέψει σε κάτι καλύτερο», όπως σημειώνει ο Λουκάς Κατσίκας, αλλά και μία ταινία που συνοψίζει με ιδανικό τρόπο τη φιλοσοφία των Νυχτών Πρεμιέρας.

Στηρίζοντας έμπρακτα το φεστιβάλ

Η Nova θέλοντας να στηρίξει και έμπρακτα το Φεστιβάλ για την επέτειο των 30 χρόνων συνεχούς παρουσίας, θα προβάλει, στο Novacinema1 την Κυριακή 6/10 στις 22.00, την πρεμιέρα “How to Have Sex” της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, ένα δράμα ενηλικίωσης με πολύ ειλικρινή ματιά το οποίο διαδραματίζεται με φόντο τα Μάλλια της Κρήτη και απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας. Να σημειωθεί πως η ταινία θα είναι διαθέσιμη και στην ΕΟΝ On Demand.

Info:

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο χορηγό τη Nova, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι & ΙΙ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΑΒΑΝΑ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΠΑΛΛΑΣ.