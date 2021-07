Η Volvo αναλαμβάνει την πλήρη ιδιοκτησία των λειτουργιών παραγωγής και πωλήσεων στην Κίνα

Η Volvo Cars υπέγραψε συμφωνία με τη μητρική της εταιρεία, Geely Holding, για να αποκτήσει το μερίδιο τής Geely Holding στην κοινοπραξία των δύο εταιρειών στην Κίνα, με στόχο να αναλάβει την πλήρη ιδιοκτησία των εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων της και του δικτύου πωλήσεών της στη χώρα.

Η απόκτηση ενός επιπρόσθετου μεριδίου 50% στην Daqing Volvo Car Manufacturing Co., Ltd και στη Shanghai Volvo Car Research and Development Co., Ltd θα ενισχύσει περαιτέρω την θέση της Volvo Cars στην Κίνα, τη μεγαλύτερη της αγορά, και θα μεγιστοποιήσει την έκθεσή της σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη.

Παρόλο που οι δύο εταιρείες που σχηματίζουν την κοινοπραξία περιλαμβάνονται ήδη στις οικονομικές δηλώσεις του Volvo Car Group, το μερίδιο της Volvo Cars στα καθαρά τους έσοδα και τα ίδια κεφάλαια θα αυξηθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Volvo Cars αναπτύσσεται σημαντικά πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της αγοράς στην Κίνα κατά τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να επενδύει στη χώρα για να διατηρήσει αυτή την τάση της ισχυρής ανάπτυξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Volvo Cars θα έχει την πλήρη ιδιοκτησία των εργοστασίων της στην Τσενγκντού και το Ντακίνγκ, στην εθνική εταιρεία πωλήσεων στην Κίνα και στο κέντρο έρευνας και εξέλιξης στη Σαγκάη.

Οι συναλλακτικές πράξεις θα ολοκληρωθούν σε δύο βήματα, με αρχή το 2022, όταν θα αρθεί η απαίτηση κοινοπραξίας για κατασκευή αυτοκινήτων στην Κίνα. Η τυπική ολοκλήρωση αναμένεται να γίνει το 2023.

Για τις συναλλαγές εκκρεμούν νομοθετικές εγκρίσεις. Οι εργαζόμενοι και συνεργάτες στις εταιρείες δεν θα επηρεαστούν άμεσα από τις πράξεις. Οικονομικές λεπτομέρειες δεν θα ανακοινωθούν.

Η Volvo Cars παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη στην κινεζική αγορά τα πρόσφατα χρόνια. Το 2020, διέθεσε 166.617 αυτοκίνητα στην Κίνα, αυξάνοντας το μερίδιο της κατά 7,5% σε σχέση με το 2019, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε το όγδοο συνεχές ρεκόρ πωλήσεων στην κινεζική αγορά. Κατά το πρώτο μισό του 2021, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 44,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και κατά 40,1% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019.