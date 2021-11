Formula 1: Τι αποφάσισε η FIA για την κόντρα Χάμιλτον – Φερστάπεν στη Βραζιλία

Την απόρριψη του αιτήματος της Marcedes για επανεξέταση του συμβάντος ανάμεσα στους Χάμιλτον και Φερστάπεν, στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1, αποφάσισε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Η Ομοσπονδία έκρινε ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω εξέταση του συμβάντος στον 48ο γύρο του αγώνα, εκτιμώντας ότι δεν ήταν παράτυπες οι κινήσεις του Ολλανδού οδηγού της Red Bull, στην προσπάθειά του να διατηρήσει τη θέση του.

Ο Χάμιλτον αργότερα προσπέρασε τον Φερστάπεν για να κερδίσει τον αγώνα.

Full story as the race stewards reject Mercedes’ request for a review of the Hamilton/Verstappen incident in Brazil ⬇️#BrazilGP 🇧🇷 #F1 https://t.co/xJGbxR1M3h

