Volvo XC40 Recharge: Ηλεκτρική υπεροχή

H Volvo πάτησε επάνω στην «καλή συνταγή» του δημοφιλούς XC40, προσφέροντάς το σε δύο αποδοτικές εκδόσεις.

Το ισχυρό XC40 Recharge με την κωδική ονομάσια P8 έχει δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 408 ίππων και 660 Nm. Αυτό επιτρέπει στο ηλεκτρικό και τετρακίνητο SUV να επιταχύνει και να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε μόλις 4,9 δευτερόλεπτα.

Εφοδιάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 78 kWh, επιτρέποντας να αγγίξει την αυτονομία των 418 χιλιομέτρων με μόνο μία φόρτιση, ενώ χρειάζεται μόλις 40 λεπτά για να φτάσει από το 0% στο 80% της μπαταρίας σε σταθμό φόρτισης 150 kW DC.

Το προσιτό, αλλά εξίσου εκρηκτικό, XC40 Recharge P6 ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος βρίσκεται τοποθετημένος στον εμπρός άξονα και παράγει 231 PS και 330 Nm ροπής. Σε αυτή την περίπτωση, η ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 69 kWh και η αυτονομία να φτάνει τα 400 χλμ. Η φόρτιση σε ταχυφορτιστή είναι γρήγορη με το 80% να σημειώνεται σε μόλις 32 λεπτά.

Βασίζεται στην πλατφόρμα, ειδικά κατασκευασμένη για ηλεκτρικά μοντέλα, CMA (Compact Modular Architecture). Από πλευράς σχεδίασης δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα σε σχέση με το XC40 με θερμικούς κινητήρες. Χαρακτηριστικό στοιχείο, όπως είναι άλλωστε και σε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η «κλειστή» μάσκα, καθώς και η θύρα φόρτισης πίσω αριστερά.

Ανέκαθεν η Volvo δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια. Γι’ αυτό και το XC40 Recharge ακολουθεί όλα τα κορυφαία πρότυπα ασφαλείας, με τους μηχανικούς να επανασχεδιάζουν όλη την εμπρός δομή του αμαξώματος, ενώ ένας συμπαγής κλωβός ασφαλείας προστατεύει την μπαταρία, χαρίζοντας ταυτόχρονα χαμηλό κέντρο βάρους στο αυτοκίνητο.

Στο εσωτερικό, το XC40 Recharge εξοπλίζεται με το νέο σύστημα infotainment με λειτουργικό Android και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google – ένα οικείο ψηφιακό περιβάλλον με πολλές χρήσιμες υπηρεσίες όπως η πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Google Maps, ο κορυφαίος φωνητικός έλεγχος που παρέχει το Google Assistant και το πλούσιο οικοσύστημα εφαρμογών του Google Play.

Οι υπηρεσίες Google εντάσσονται στο νέο Πακέτο Ψηφιακών Υπηρεσιών που διατίθεται δωρεάν για 4 χρόνια και περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή Volvo Cars App (Volvo On Call), Smartphone Integration και ασύρματη φόρτιση smartphone. Μέσω δωρεάν πακέτου δεδομένων, το XC40 Recharge μπορεί να δεχθεί ασύρματες (Over The Air) ενημερώσεις λογισμικού, προκειμένου τα υποσυστήματά του να είναι συνεχώς αναβαθμισμένα με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις software.

Στην Ελλάδα διατίθεται το ηλεκτρικό XC40 από λίγο πάνω από 42.000 ευρώ με χρήση της επιδότησης, που παρέχεται από το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”.