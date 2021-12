Φόρμουλα Ένα, Yas Marina Circuit: Μηδένα προ της «θεάσεως»…μακάριζε

Το 2006, ανακοινώθηκαν τα σχέδια για την ανάπτυξη του νησιού Yas Island, που βρίσκεται ανατολικά του Άμπου Ντάμπι. Θα ήταν ο νέος τουριστικός προορισμός, με ένα σημαντικό μέρος των σχεδίων να επικεντρώνεται γύρω από μια πίστα αγώνων μήκους 5,5 χιλιομέτρων. Τα σκαπτικά μηχανήματα ξεκίνησαν να μπαίνουν σε αυτό που θα γινόταν το Yas Marina Circuit τον Μάιο του 2007 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Η πίστα έκανε το ντεμπούτο της στο φινάλε της σεζόν της Formula 1 εκείνης της χρονιάς, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Red Bull να κερδίζει τον ομόσταυλό του (teammate) Μαρκ Βέμπερ και τον ήδη ανακηρυγμένο πρωταθλητή του 2009 Τζέισον Μπάτον. Ο Φέτελ θα εξασφάλιζε τον πρώτο του τίτλο στο Abu Dhabi ένα χρόνο αργότερα, εν μέσω επευφημιών.

Η πίστα που σχεδίασε ο Hermann Tilke είναι η δεύτερη από τις τέσσερις πίστες της Formula 1 στη Μέση Ανατολή, με την πρώτη να βρίσκεται στο Μπαχρέιν και τις επόμενες στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Οι είκοσι μία στροφές είναι τοποθετημένες μέσα στο νησί Yas, στα ανοικτά της ακτής του Άμπου Ντάμπι. Περνούν δίπλα από τη μαρίνα και μέσα από το Yas Hotel Abu Dhabi, το οποίο σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Hani Rashid και Lise Anne Couture της Asymptote Architecture με έδρα τη Νέα Υόρκη και το οποίο πρβάλλεται με ένα εντυπωσιακό σχέδιο φωτισμού της πρόσοψης από τον Rogier van der Heide. Η πίστα κατασκευάστηκε με μόνιμο σύστημα φωτισμού που παρείχε η Musco Lighting, παρόμοιο με αυτό που εγκαταστάθηκε επίσης στην πίστα Losail Circuit στο Κατάρ. Το Yas Marina Circuit είναι το μεγαλύτερο έργο μόνιμου φωτισμού αθλητικών χώρων στον κόσμο – προηγουμένως τον τίτλο αυτό κατείχε το Losail.

Καθρέφτη καθρεφτάκι μου…ποιά πίστα είναι πιό όμορφη;

Η επιφάνεια της πίστας είναι κατασκευασμένη από αδρανή υλικά greywacke ή graywacke (γερμανικά grauwacke, που σημαίνει γκρίζο, γαιώδες πέτρωμα) μια ποικιλία ψαμμίτη που χαρακτηρίζεται γενικά από τη σκληρότητα, το σκούρο χρώμα και τους κακώς ταξινομημένους γωνιώδεις κόκκους χαλαζία, αστρίου και μικρών θραυσμάτων πετρωμάτων ή λίθων σε συμπαγή, αργιλο-λεπτόκοκκη μήτρα. Πρόκειται για ένα ανώριμο από άποψη υφής ιζηματογενές πέτρωμα που συναντάται γενικά σε παλαιοζωικά στρώματα. Οι μεγαλύτεροι κόκκοι μπορεί να έχουν μέγεθος από άμμο έως χαλίκι και τα υλικά της μήτρας αποτελούν γενικά περισσότερο από το 15% του όγκου του πετρώματος. Ο όρος «greywacke» μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, δεδομένου ότι μπορεί να αναφέρεται είτε στην ανώριμη (θραύσματα πετρώματος) πτυχή του πετρώματος είτε στο λεπτόκοκκο (αργιλικό) συστατικό του τα οποία μεταφέρθηκαν στο Αμπού Ντάμπι από το λατομείο Bayston Hill στο Shropshire της Αγγλίας. Το υλικό της επιφάνειας είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένο από τους υπεύθυνους των πίστας και τους οδηγούς της Formula 1 για το υψηλό επίπεδο πρόσφυσης που προσφέρει. Το ίδιο αδρανές υλικό χρησιμοποιείται στο Bahrain International Circuit.

Το αυτοκινητοδρόμιο κυριαρχείται από την ευθεία των 1,2 χιλιομέτρων μεταξύ των στροφών 5 και 6 – η οποία, με τις στροφές χαμηλής ταχύτητας να σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος της, καθίσταται ιδανική για κινήσεις προσπέρασης. Άλλα σημαντικά σημεία είναι η δύσκολη διαδρομή μέσα από τις στροφές 10 και 11 στην 12, η οποία αναγκάζει τους οδηγούς να φρενάρουν δυνατά. Μετά τα πρώτα δοκιμαστικά στο Grand Prix του 2009 στο Άμπου Ντάμπι, η πίστα χαιρετίστηκε από τους οδηγούς, με τον Nico Rosberg να σχολιάζει ότι κάθε στροφή ήταν «μοναδική», ενώ ο διπλός Παγκόσμιος Πρωταθλητής Fernando Alonso επανέλαβε τα συναισθήματά του, δηλώνοντας ότι ήταν απολαυστική επειδή υπήρχε πάντα κάτι να κάνει. Ο Adrian Sutil της Force India αξιολόγησε την πίστα ως καλύτερη από τον άλλο νυχτερινό αγώνα της Φόρμουλα Ένα στη Σιγκαπούρη, καθώς θεώρησε ότι υπήρχε πολύ φως στο Marina Bay. Ο Kimi Räikkönen έδωσε γλαφυρά όπως συνηθίζει ο ακοινώνητος Φινλανδός, τις σκέψεις του για την πίστα, δηλώνοντας ότι «οι πρώτες στροφές είναι αρκετά καλές, αλλά οι υπόλοιπες είναι σ…τά».

Μετά το Γκραν Πρι του 2017 στο Άμπου Ντάμπι, ο σχεδιαστής Hermann Tilke δήλωσε ότι σκέφτονταν να κάνουν αλλαγές στην πίστα για να παρουσιάσουν περισσότερες ευκαιρίες προσπέρασης. Τον Ιούνιο του 2021, ο Saif Al Noaimi, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της Abu Dhabi Motorsports Management, δήλωσε ότι εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στη χάραξη της πίστας, με τις τροποποιήσεις να αναμένεται να ολοκληρωθούν εγκαίρως για το Γκραν Πρι του 2021 στο Άμπου Ντάμπι. Οι στροφές 4, 5 και 6 αντικαταστάθηκαν από μία μόνο φουρκέτα, οι στροφές 11 έως 14 από μία σαρωτική κεκλιμένη καμπύλη, και οι στροφές 18 έως 20 έγιναν λιγότερο στενές και φυσικά πιό ταχείς. Οι τροποποιήσεις της πίστας που συντόμευσαν ελαφρώς τον γύρο στα 5,28 χιλιόμετρα, αύξησαν τον ενθουσιασμό της.

Αν υποθέσουμε ότι δεν μπορεί κάποιος να βρεί ένα δωμάτιο με θέα στην πίστα στο εντυπωσιακό ξενοδοχείο Yas Hotel σε σχήμα φάλαινας – ή μια θέση σε καμπίνα σκάφους στη μαρίνα – μπορεί να επιλέξει μια θέση στη δυτική κερκίδα, ένα εξαιρετικό μέρος για να παρακολουθήσετε όλη τη δράση των προσπεράσεων στη στροφή 6. Εάν είστε εκεί περισσότερο για την ατμόσφαιρα, μείνετε στην κεντρική κερκίδα με θέα την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και απολαύστε τα περίφημα πυροτεχνήματα του Αμπού Ντάμπι. Ίσως αξίζει να προσπαθήσετε να βρείτε μια θέση ψηλά σε όποια κερκίδα κι αν επιλέξετε, αν θέλετε να μείνετε μακριά από τον ήλιο.

Δυό λόγια για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Oι «πολιτείες της ανακωχής» ή Trucial States( επίσης γνωστά ως Trucial Coast (αραβικά: الساحل المتصالح Al-Sāḥil al-Mutaṣāliḥ), τα Trucial Sheikhdoms (αραβικά: المشيخة المتصالحة Al-Mashīkhat al-Mutaṣāliḥa), και Trucial Oman των ακτών του Περσικού Κόλπου παραχώρησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον έλεγχο της άμυνας και των εξωτερικών τους υποθέσεων υπό συνθήκες 19ου αιώνα. Το 1971, έξι από αυτά τα κράτη – Αμπού Ντάμπι, ‘Ατζμάν, Αλ Φουτζάιρα, Ας Σαρίκα, Ντουμπάι και Ουμ αλ Καϊγουέιν – συγχωνεύθηκαν για να σχηματίσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Το 1972 προσχώρησε σε αυτά το Ρας Αλ Καϊμά. Έχουν συνολική έκταση 83.600 τ.χλμ. και πληθυσμό 9.991.000 κατοίκων,από τους οποίους μόνο το 20% είναι Εμιρατινοί, έχουν δηλαδή την υπηκοότητα των Εμιράτων, καθώς η πλειονότητα του πληθυσμού αποτελείται από μετανάστες. Το μεγαλύτερο εμιράτο των ΗΑΕ, το Άμπου Ντάμπι, καταλαμβάνει το 87% της συνολικής έκτασης, δηλαδή περίπου 67.340 τετρ. χλμ., ενώ το μικρότερο εμιράτο, Ατζμάν, έχει έκταση μόνο 259 τετρ. χλμ.- όσο η Κω, δηλαδή. Τα ΗΑΕ κατέχουν τα -έκτα σε παγκόσμιο επίπεδο- γνωστά αποθέματα πετρελαίου, εξασφαλίζοντας στους Εμιρατινούς υψηλό επίπεδο διαβίωσης και καθιστώντας τη χώρα τους ως μία από τις πιο αναπτυγμένες οικονομικά στη Μέση Ανατολή. Σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται στην 36η θέση ως προς τα αγοραστικά μεγέθη της οικονομίας τους, ενώ το ανά κεφαλήν ΑΕΠ καθορίζεται στα 46.584 δολάρια ΗΠΑ, ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Πρίν από την ανακάλυψη των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, τη δεκαετία του ’60, οι άνθρωποι της περιοχής ζούσαν από το εμπόριο μαργαριταριών και την πειρατεία.Το 2008-09, η συμβολή της πτώσης των τιμών του πετρελαίου, της κατάρρευσης των τιμών των ακινήτων και της διεθνούς τραπεζικής κρίσης έπληξε ιδιαίτερα σκληρά τα Ηνωμένα Εμιράτα. Τα ΗΑΕ δεν βίωσαν τις ταραχές της «Αραβικής Άνοιξης» που παρατηρήθηκαν αλλού στη Μέση Ανατολή το 2010-11, εν μέρει λόγω του πολυετούς επενδυτικού σχεδίου υποδομών ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων της κυβέρνησης για τα φτωχότερα βόρεια εμιράτα και της επιθετικής δίωξης των υποστηρικτών των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Τα τελευταία χρόνια έχουν διαδραματίσει αυξανόμενο ρόλο στις περιφερειακές υποθέσεις. Εκτός από τη δωρεά δισεκατομμυρίων δολαρίων σε οικονομική βοήθεια για τη σταθεροποίηση της Αιγύπτου, τα ΗΑΕ ήταν από τις πρώτες χώρες που προσχώρησαν στο συνασπισμό Defeat-ISIS και συμμετείχαν ως βασικός εταίρος σε μια στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία (Συμφωνίες Αβραάμ) με το Ισραήλ -με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ- στην Ουάσινγκτον. Τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν έγιναν έτσι η τρίτη και η τέταρτη χώρα της Μέσης Ανατολής, μαζί με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, που αναγνώρισαν το Ισραήλ.

Αρχηγός Κράτους είναι ο Χαλίφα μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν και Αρχηγός Κυβερνήσεως ο Σεΐχης Μοχάμετ μπιν Ρασίντ αλ Μάκτουμ. Στη χώρα δεν επιτρέπεται η λειτουργία πολιτικών κομμάτων. Λειτουργεί Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο (Majlis al-Ittihad al-Watani, με 40 έδρες- τα 20 από τα μέλη του διορίζονται από τους κυβερνήτες των εμιράτων και άλλα 20 εκλέγονται για διετή θητεία). Οι πρώτες εκλογές διεξήχθησαν στις 18-20 Δεκεμβρίου 2006. Δικαίωμα ψήφου αλλά και του να θέσουν υποψηφιότητα είχε μόνο το εκλεκτορικό σώμα- ένα σώμα από 6.689 άτομα, ανάμεσα στα οποία και 1.189 γυναίκες, διορισμένα από τους κυβερνήτες των 7 εμιράτων. Συνολικά 456 υποψήφιοι (μεταξύ των οποίων και 65 γυναίκες) διεκδίκησαν τις 20 έδρες (το 1/3) της Βουλής. Εξελέγη μία γυναίκα από το Άμπου Ντάμπι και άλλες 8 διορίστηκαν μεταξύ των 20 διορισμένων μελών.

Κι άλλα δυό λόγια για το Αμπου Ντάμπι

Ο εικοστός δεύτερος αγώνας της χρονιάς, ο χιλιοστός πεντηκοστός έβδομος (1057) σε απόλυτη αρίθμηση, διεξήχθη την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 στην πίστα Yas Marina Circuit της πόλης Άμπου Ντάμπι.

Ο σεΐχης Shakhbut bin Sultan Al Nahyan, αδελφός του σεΐχη Zayed, κυβέρνησε το Άμπου Ντάμπι από το 1928 έως το 1966. «Αμπού» είναι η αραβική λέξη για τον πατέρα και «Ντάμπι» είναι η αραβική λέξη για την γαζέλα. Αμπού Ντάμπι σημαίνει «Πατέρας της γαζέλας». Πιστεύεται ότι το όνομα αυτό προέκυψε λόγω της αφθονίας των γαζελών στην περιοχή και ενός λαϊκού παραμυθιού που περιλαμβάνει τον Σαχμπούτ μπιν Ντιγιάμπ αλ Ναχιάν, φυσικά.

Άμπου Ντάμπι (Ηνωμένο Βασίλειο: Αμπού: /ˈæbuːˈdɑːbi/, ΗΠΑ: /ˈɑːbuː/ ; Αραβικά: أَبُو ظَبْيٍ Abū Ẓabī Αραβική προφορά: [ɐˈbuˈðˤɑbi])[5] είναι η πρωτεύουσα και η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (μετά το Ντουμπάι). Η πόλη του Άμπου Ντάμπι βρίσκεται σε ένα νησί στον Περσικό Κόλπο, στα ανοικτά της κεντρικής δυτικής ακτής. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και του εμιράτου κατοικεί στην ηπειρωτική χώρα που συνδέεται με την υπόλοιπη χώρα. Από το 2021, η αστική περιοχή του Αμπού Ντάμπι είχε εκτιμώμενο πληθυσμό 1,5 εκατομμυρίου, από τα 2,9 εκατομμύρια του εμιράτου. Η Επενδυτική Αρχή του Αμπού Ντάμπι έχει την έδρα της στην πόλη, και ήταν το 3ο μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο το 2020. Το ίδιο το Αμπού Ντάμπι έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ σε ένα συνδυασμό διαφόρων κρατικών επενδυτικών ταμείων που έχουν την έδρα τους εκεί.

Στεγάζει τοπικά και ομοσπονδιακά κυβερνητικά γραφεία και είναι η έδρα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ανώτατου Συμβουλίου Πετρελαίου. Στην πόλη κατοικεί ο πρόεδρος των ΗΑΕ, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας Αλ Ναχιάν (Al Nahyan). Η ταχεία ανάπτυξη και αστικοποίηση του Άμπου Ντάμπι, σε συνδυασμό με τα τεράστια αποθέματα και την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και το σχετικά υψηλό μέσο εισόδημα, το έχουν μετατρέψει σε μια μεγάλη, ανεπτυγμένη μητρόπολη. Αποτελεί το πολιτικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας και ένα σημαντικό πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο. Αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα της οικονομίας των ΗΑΕ, η οποία ανέρχεται σε περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

H πίστα έχει μήκος 5,281 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει 16 στροφές (turns) και ο αγώνας ολοκληρώνεται μετά από 58 γύρους (laps) αφού έχουν διανύσει οι πιλότοι και τα αυτοκίνητα τους, κυκλικώς, συνολικά 306,183 χιλιόμετρα. Το ρεκόρ πίστας για ένα γύρο αυτής είναι άγνωστο ακόμα αφού την Κυριακή θα γίνει ο παρθενικός αγώνας της, μετά τις πρόσφατες μετατροπές.

Το αγωνιστικό τριήμερο

Στις πρακτικές δοκιμές (free practice, FP) της πρώτης ημέρας του αγώνα, την Παρασκευή, οι δύο διεκδικητές είχαν την ίδια περίπου επίδοση στον πιο γρήγορο γύρο αλλά υπερτερούσε κατά τι η Mercedes στο ρυθμό του αγώνα, φυσικά κατ’αναγωγήν των δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες. Είναι φανερό στους τελευταίους τέσσερις αγώνες ότι η γερμανική ομάδα έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της, κυριαρχώντας επί του αντιπάλου της. Εν ολίγοις η ορμή (momentum) ψυχολογικώς και τεχνολογικώς φαίνεται να της ανήκει. Η αγωνία της Red Bull απεικονίζεται στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου εκ των οποίων στο μεσαίο τμήμα της συναντήσεως που ονομάζεται κωδικώς Q2 και αποκαλύπτει την τακτική των ελαστικών των ομάδων, η αυστριακή ομάδα προτιμά για τον διεκδικητή του τίτλου τη μαλακή γόμα, παρόλο που γνωρίζει ότι δεν πλεονεκτούν σε διάρκεια σε σχέση με τα μεσαίας γόμας ελαστικά του αντιπάλου τους, παρά μόνο στην εκκίνηση του αγώνα. Στο Q3 (qualifying 3) με τη βοήθεια του Πέρεζ ο οποίος διατάχθηκε να «ρυμουλκήσει αεροδυναμικά» (slipstreaming) τον Φερστάπεν κατά το ήμισυ της πίστας, ο Ολλανδός πετυχαίνει τον ταχύτερο χρόνο αφήνοντας τον Χάμιλτον δεύτερο με διαφορά. Όμως, ο Βρετανός φαίνεται ικανοποιημένος γιατί με τα «κίτρινα» ελαστικά του θα μπορεί να διανύσει μεγαλύτερο stint (μη διακοπτόμενο διάστημα αγώνα) γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα είτε υπερκεράσεως (undercut) του αντιπάλου στο pit stop κατά την εναλλαγή ελαστικών, είτε προσπερνώντας (overtake) τον στην πίστα λόγω φθοράς αυτών.

Επιπροσθέτως ο Χάμιλτον στην εκκίνηση της Κυριακής αντιδρά ταχύτερα του αντιπάλου του κατά 10/100 του δευτερολέπτου και παίρνει την πρωτοπορία. Μετά τη μεγάλη ευθεία, ο Φερστάπεν αποπειράται προσπέραση στη στροφή 6 χωρίς να δώσει δυνατότητα παραμονής του αντιπάλου του εντός της πίστας. Ο Χάμιλτον βγαίνει εκτός και επανέρχεται πρώτος. Στην εξέταση από τους αγωνοδίκες δεν θεωρείται ενέργεια άξια τιμωρίας. Στον 14/58 γύρο ο Φερστάπεν μπαίνει στα pit για εναλλαγή ελαστικών σε «σκληρά». Η διαφορά τους, ως είναι φυσικό, εκτοξεύεται στα 29 δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά μπαίνει ο Χάμιλτον και βγαίνει μπροστά από τον Σάινθ και πίσω από τον Πέρεζ, «φορώντας» τα «λευκά» του ελαστικά. Είναι μπροστά από τον Φερστάπεν κατά 5 δευτερόλεπτα και πίσω από τον ομόσταυλό του 11 δευτερόλεπτα. Τα «φρέσκα» ελαστικά, του επιτρέπουν την ταχεία προσέγγιση του Μεξικανού, ο οποίος φυσικά έχει μία και μόνη αποστολή. Να τον καθυστερήσει για να μειώσει ο Φερστάπεν τη μεταξύ τους διαφορά. Και το πετυχαίνει λαμβάνοντας τα εύσημα του Ολλανδού στον ασύρματο. Στον 21/58 γύρο ο Χάμιλτον είναι πρώτος αλλά η διαφορά από τον δεύτερο Φερστάπεν -ο Πέρεζ έχει κάνει στην άκρη για να περάσει ο ομόσταυλος του- έχει μειωθεί στα 1,2 δευτερόλεπτα. Όμως ο Λούις αυξάνει ρυθμό και στον 29/58 γύρο όταν έχει ήδη αποκτήσει μία διαφορά 4 δευτερολέπτων αναρωτιέται, πλέον, εάν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα με αυτό το σετ ελαστικών. Η Pirelli έχει φροντίσει να δώσει λίγο μεγαλύτερη πίεση στον αέρα των ελαστικών για να αποφύγει ενδεχόμενο αστοχίας και οι διοργανωτές έχουν λειάνει τα πλαστικά όρια (curb) των στροφών για τον ίδιο λόγο. Ο αγώνας εξελίσσεται σε μία μάλλον εύκολη νίκη του Λούις. Μοναδικό ενδεχόμενο απειλής είναι ατύχημα που θα επιφέρει την ανάγκη αυτοκινήτου ασφαλείας. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αποστάσεις των αυτοκινήτων μηδενίζονται ενώ δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ελαστικών, συνήθως άνευ χρονικού κόστους, και ο αγώνας είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Στον 31/58 γύρο ο Μπότας μπαίνει στα pit. O Χάμιλτον αγωνιά για την περίπτωση αυτοκινήτου ασφαλείας. Ρωτάει τον μηχανικό του εάν έχουν προγραμματίσει τον τύπο ελαστικού που θα βάλουν σε μία τέτοια περίπτωση. Πράγματι στον 36/58 γύρο ο Τζοβινάτσι βγαίνει εκτός αγώνα και έχουμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας (virtual safety car) όπερ μεθερμηνευόμενον, επιβάλλει τη μείωση της ταχύτητας των μονοθεσίων κατά 40% και αντιστοίχως το χρόνο του pit stop, o οποίος –θεωρητικά- γίνεται 14 δευτερόλεπτα από τα 23 που είναι ο υπολογιζόμενος πλήρης χρόνος. Ο Λεκλέρ μπαίνει πρώτος στα pit. Ο Χάμιλτον παίρνει την εντολή να μείνει στην πίστα. Η Mercedes έχει αποφασίσει να τηρήσει το πρόγραμμά της. Θα πάει μέχρι τέλους με τα σκληρά λάστιχα. Ο Φερστάπεν καλείται μέσα και εναλλάσει τα «σκληρά» με «μεσαία», με «κίτρινα». Η Red Bull κάνει ένα φτηνό pit, ούτως η άλλως δεν έχει άλλη λύση. Η Mercedes είναι ταχύτερη. Τώρα ο Φερστάπεν πρέπει να καλύψει τη χρονική απόσταση των 22 δευτερολέπτων, με νεοφορεμένα ελαστικά.

Στον 46/58 γύρο η απόστασή τους έχει γίνει 13 δευτερόλεπτα αλλά ο ρυθμός του Λούις δεν δικαιολογεί καμία αισιοδοξία για τον Μαξ, παρόλο που μπαίνει σε μία δύσκολη κίνηση, από την οποία βγαίνει στον 49ο γύρο με μία διαφορά 11 δευτερολέπτωντον από τον αντίπαλό του. Στον 51ο γύρο εκφράζει ξανά την αγωνία του για την κατάσταση των ελαστικών. Όμως μόνο ένα θαύμα μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, οι προϋποθέσεις του οποίου συντελούνται λίγο μετά την στροφή 14. Ο Λατίφι πέφτει στα προστατευτικά. Στον 54ο γύρο μπαίνει το αυτοκίνητο ασφαλείας και ο γερανός για να τον μαζέψει. Ο αλυτάρχης του αγώνα, Μάικλ Μάσι ανακοινώνει ότι δεν θα γίνει καμία προσπέραση, ούτε των αυτοκινήτων που υπολείπονται γύρων. Ο κανονισμός αναφέρει ότι πριν την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας η σειρά στην πίστα πρέπει να επανέλθει στη διακεκριμένη των θέσεων κατάταξης και όχι στη μέχρι εκείνη την στιγμή θέση των αυτοκινήτων.

Επομένως ο Φερστάπεν θα μπορούσε να βρεθεί, ως δεύτερος που είναι στην κατάταξη, ακριβώς πίσω από τον Χάμιλτον. Ο Red Bull σε μία ύστατη προσπάθεια «φοράει» μαλακή γόμα στον πρώτο της οδηγό. Ο Χάμιλτον για μία ακόμη φορά μένει έξω στην πίστα, γιατί φαίνεται πως ο αγώνας θα τελειώσει πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Όμως ο Μάσι δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Στον 57ο γύρο ο γερανός έχει απομακρύνει το ακινητοποιημένο μονοθέσιο. Ο αλυτάρχης ανακοινώνει ότι θα έχουμε αγώνα μετά την αποχώρηση του safety car (αυτοκινήτου ασφαλείας) και δίνει εντολή στους ενδιάμεσους μεταξύ των διεκδικητών οδηγούς -Νόρις, Αλόνσο, Οκόν, Λεκλέρ, Φέτελ- να περάσουν μπροστά από το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά όχι στους Ρικιάρντο, Στρολ, Σουμάχερ ως όφειλε κατά τον κανονισμό. Μία τέτοια αναδιάταξη για να συντελεστεί χρειάζεται να διανύσουν τα αυτοκίνητα τέτοιο διάστημα που μάλλον ο αγώνας θα έχει λήξει στο μεταξύ.

Ολα για τα μάτια του κόσμου (;)

Όμως για κάποιους λόγους ανεξήγητους εκείνη την στιγμή, δίνει την εντολή μόνο στους ενδιάμεσους οδηγούς αφήνοντας τον Λούις γυμνό στην επίθεση του αντιπάλου του. Με ελαστικά 41 γύρων το μόνο που θα μπορούσε να κάνει ήταν να κοιτάζει τον αντίπαλο να τερματίζει πρώτος και να μην πιστεύει κανείς αυτό που βλέπει. Ο από μηχανής Θεός έκανε το θαύμα του. Ο Μάσι άδραξε την ευκαιρία να επιβάλλει την επιθυμία του στους αγωνιζομένους, στους μηχανικούς, στους σχεδιαστές, σε όλο τον κόσμο που εργάστηκε και εργάζεται νυχθημερόν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με μόνη προσδοκία, πέραν της καλύψεως των αναγκών διαβίωσης του, την προσφορά των υπηρεσιών του στο δίκαιο του ικανοτέρου και όχι στο δίκαιο του δυνατοτέρου. Στην κοινωνία των κανόνων και όχι στην αμορφία της ζούγκλας. Ο Μάσι εκπροσωπώντας άθελα (;) του τη σκοτεινή και υπόγεια απαίτηση του θεάματος διεκδίκησε τη θέση του διεκπεραιωτή της αδηφάγου λαγνείας του απρόσωπου φιλοθεάμονος κοινού, νομίζοντας ότι υπηρετεί με αυτόν τον διαστροφικό τρόπο την ευρωστία του αθλήματος υπό την προσφορά συνεχώς εντονότερων εμπειριών για τους τηλεοπτικούς θεατές, κυρίως. Ο Νόρις, μετά το τέλος του αγώνα, είπε, μάλλον ενοχλημένος, ξεκάθαρα: «Όλα έγινα για την τηλεθέαση».

To 2016 η Liberty Media του φιλελεύθερου (libertarian), Αμερικανού, δισεκατομμυριούχου, φιλάνθρωπου, υποστηρικτή του Τράμπ, John Carl Malone αγόρασε έναντι τιμήματος 4.6 billion (δις) US$, τη Formula One Group. Ισως με την κρυφή ή φανερή ελπίδα να τη μετατρέψει σε Wrestling Games – κωμικές αναπαραστάσεις αγώνων πάλης με αποκλειστικό σκοπό τη διασκέδαση των κανιβαλικών ενστίκτων των θεατών. Είτε υπάρχει ένας ενορχηστρωμένος προσανατολισμός είτε μία ενστικτώδης κατεύθυνση προς την ικανοποίηση των ζωωδεστέρων των ανθρωπίνων αισθημάτων πρέπει γρήγορα να γίνει αντιληπτό σε ιθύνοντες και μη, πως ο,τι μας κάνει πολιτισμένους ανθρώπους και μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθούμε εικονικές μάχες ζωής ή θανάτου είναι η πίστη μας στους κανόνες που δεν μας αποτρέπουν απλώς από την κυριολεκτική αιματοχυσία αλλά μετατρέπουν τα ένστικτα σε σεβασμό και αφοσίωση σε ένα ιδανικότερο κόσμο με επίκεντρο την πνευματική ικανοποίηση, η οποία εμφορούμενη από το αίσθημα περί δικαίου φέρνει μαζί με την θεαματικότητα και τη μεταρσίωση μας σε λεπτότερες μορφές υπάρξεων.

Η ψυχραιμότερη και πιό εποπτική ματιά του Φαμπρίτσιο Λαζάκι:

«Η Formula 1 έχει Αμερικανούς ιδιοκτήτες -τη Liberty Media- από τα τέλη του 2016, οι οποίοι πλήρωσαν ακριβά για να αγοράσουν τα εμπορικά δικαιώματα του σπορ και έχουν κάνει πολλές σωστές κινήσεις για να ισοσταθμίσουν τις δυνατότητες των ομάδων και να προσφέρουν περισσότερο ανταγωνισμό. Επιπλέον, η αεροδυναμική διαμόρφωση των μονοθεσίων του 2022 έχει μελετηθεί επιστημονικά -για πρώτη φορά- ώστε να προσφέρουν περισσότερη αγωνιστική δράση.

Ωστόσο, η Liberty Media θέλει επίσης και ένα δυνατό τηλεοπτικό προϊόν. Ίσως φέρνει μαζί της και την αμερικάνικη αντιμετώπιση των αγώνων. Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, οι αγώνες έχουν διαφορετική νοοτροπία. Ο ρόλος του τυχαίου είναι πολύ πιο πρωταγωνιστικός, αφού το αυτοκίνητο ασφαλείας επεμβαίνει με το παραμικρό και οι στρατηγικές των ομάδων μπορούν να βρεθούν εκτός συγχρονισμού εν ριπή οφθαλμού.

Ίσως υπό αυτό το πρίσμα, η Formula 1 προσπαθεί τα τελευταία χρόνια, να πραγματοποιεί πάση θυσία τον τερματισμό των αγώνων υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή καθεστώς πράσινης σημαίας. Για αυτό είδαμε ένα σπριντ δύο γύρων στο τέλος του Grand Prix στο Αζερμπαϊτζάν. Για αυτό και έγινε ό,τι έγινε στο Αμπού Ντάμπι. Το πρόβλημα είναι, ότι για να επιτευχθεί αυτό, η διεύθυνση αγώνα παρέβη τους ίδιους τους κανονισμούς της FIA. Η αιτιολόγηση των αγωνοδικών στις ενστάσεις της Mercedes που απορρίφθηκαν, αναφέρονται σε προφορικές συμφωνίες με τις ομάδες και άρθρα των κανονισμών που υπερισχύουν άλλων, ενώ κάτι τέτοιο δεν αναγράφεται πουθενά.

Αν η διεύθυνση αγώνα έχει την ελευθερία να αψηφά κανονισμούς για να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση, δηλαδή τερματισμό υπό καθεστώς πράσινης σημαίας, θα πρέπει να αναγράφεται κάπου ότι ισχύει αυτό. Αλλιώς μιλάμε για καθαρή ρουλέτα. Όπως στο καζίνο… Και μιας και κάναμε λόγο για τζόγο, να αναφέρουμε ότι η στοιχηματική εταιρεία Paddy Power, αποφάσισε μετά τον αγώνα να πληρώσει τόσο τους παίκτες που είχαν ποντάρει στον Verstappen, όσο και αυτούς που είχαν στοιχηματίσει στον Hamilton. Ίσως γιατί ήθελαν να αποφύγουν την οργή των πελατών τους, για αυτά που είχαν εκτυλιχθεί στο Αμπού Ντάμπι».

