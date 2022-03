Το Kia EV6 ανακηρύχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022

Το ολοκαίνουργιο Kia EV6 ανακηρύχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» στα περίφημα βραβεία Αυτοκινήτου της Χρονιάς (COTY). Το καινοτόμο και αμιγώς ηλεκτρικό crossover ψηφίστηκε ως ο γενικός νικητής από μια κριτική επιτροπή 59 ατόμων που αποτελείται από αναγνωρισμένους δημοσιογράφους αυτοκινήτων 22 ευρωπαϊκών χωρών.

Το Kia EV6 συμμετείχε αρχικά στη λίστα για το κορυφαίο βραβείο μαζί με περισσότερα από εξήντα μοντέλα που κυκλοφόρησαν το 2021. Το Νοέμβριο, η κριτική επιτροπή του COTY μείωσε αυτή τη μεγάλη λίστα σε μια λίστα των επτά επικρατέστερων, έξι από τα οποία ήταν ηλεκτρικά οχήματα (EVs), κάτι που αποδεικνύει περαιτέρω την αυξανόμενη σημασία των ηλεκτρικών οχημάτων για τους καταναλωτές καθώς η κοινωνία μεταβαίνει προς ένα νέο μέλλον βιώσιμης κινητικότητας.

Το Kia EV6 έλαβε συνολικά 279 βαθμούς για να κερδίσει και να στεφθεί Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022, ακολουθούμενο από το Renault Mégane E-Tech (265 βαθμοί), το Hyundai IONIQ 5 (261 βαθμοί), το Peugeot 308 (191 βαθμοί), το Škoda Enyaq iV (185 βαθμοί), το Ford Mustang Mach-E (150 βαθμοί) και το Cupra Born (144 βαθμοί).

Αποκλειστική πλατφόρμα E-GMP

Το EV6 είναι το πρώτο αποκλειστικό EV της Kia που βασίζεται στην Electric-Global Modular Platform (E-GMP) της εταιρείας. Αυτή η αρχιτεκτονική υψηλής τεχνολογίας διασφαλίζει ότι το EV6 εξαλείφει τους πολλούς συμβιβασμούς που αντιμετωπίζουν τα EV που δημιουργούνται σε πλατφόρμες που αρχικά είχαν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ως αποτέλεσμα της έξυπνης διαχείρισης της E-GMP, το EV6 έχει κορυφαίο εσωτερικό χώρο στην κατηγορία του, εντυπωσιακή αυτονομία 528 km και εξαιρετικές δυνατότητες γρήγορης φόρτισης 800 V που επιτρέπουν στους πελάτες να πραγματοποιούν φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 18 λεπτά.

Σηματοδοτώντας τη θέση του στην υψηλή τεχνολογία, το EV6 ήταν το πρώτο παγκόσμιο μοντέλο που ενσωμάτωσε τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Kia «Opposites United», η οποία εμπνέεται από τις αντιθέσεις που υπάρχουν στη φύση και την ανθρωπότητα. Στο επίκεντρο της σχεδιαστικής φιλοσοφίας βρίσκεται μια νέα οπτική ταυτότητα που προκαλεί θετικές δυνάμεις και φυσική ενέργεια, με αντίθετους συνδυασμούς αιχμηρών στιλιστικών στοιχείων και ανάγλυφων επιφανειών.

Το βραβείο Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 είναι το τελευταίο σε έναν αυξανόμενο αριθμό παγκοσμίου φήμης βραβείων που έχουν απονεμηθεί στο EV6 από την κυκλοφορία του πέρυσι. Άλλοι τίτλοι που διεκδικήθηκαν πρόσφατα περιλαμβάνουν: Ιρλανδικό αυτοκίνητο της χρονιάς 2022. 2022 What car; «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» «Crossover of the Year» στα βραβεία TopGear.com 2021, Νικητής «Premium» στα βραβεία Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2022 και κοινός νικητής των εναρκτήριων βραβείων «Best Cars of the Year» 2021/2022.

Το EV6 είναι το πρώτο από τα επτά αποκλειστικά μοντέλα EV που σχεδιάζει να κυκλοφορήσει η Kia έως το 2026. Το πλήρως ηλεκτρικό crossover θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στα σχέδια της εταιρείας να γίνει ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων βιώσιμης μετακίνησης στο μέλλον.