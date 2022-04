Το ηλεκτρικό KIA EV6 διακρίθηκε με 4 βραβεία

Η Kia έχει εξασφαλίσει και πάλι πολλές διακρίσεις υψηλού επιπέδου στα βραβεία iF Design Awards 2022, σηματοδοτώντας τη δύναμη του σχεδιαστικού προφίλ Opposites United των μοντέλων της μάρκας, καθώς και την καινοτόμο προσέγγιση των πελατών μέσω των τωρινών και μελλοντικών ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας.

Το αμιγώς ηλεκτρικό crossover EV6 έπαιξε κεντρικό ρόλο και στα τέσσερα βραβεία iF Design Awards της Kia. Εκτός από την κατάκτηση του βραβείου σχεδίασης «Automobiles/Vehicles», το EV6 βρέθηκε στο επίκεντρο για άλλες τρεις διακρίσεις στις κατηγορίες: «Shops/Showrooms» (για την πρωτοποριακή σχεδίαση και αισθητική στη διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου – EV6 Unplugged Ground), «Product Interface» (για το σύστημα Infotainment του EV6 ) και «Textile/Wall/Floor» (για το τρισδιάστατο υβριδικό υλικό GEONIC που χρησιμοποιείται στην καμπίνα του EV6).

Το EV6 κατάκτησε την κατηγορία σχεδιασμού «Αυτοκίνητα/Οχήματα» χάρη στην «ενσάρκωση της εμπνευσμένης κινητικότητας». Είναι η πρώτη φορά που η Kia χρησιμοποιεί την ολοκαίνουργια προηγμένη αρχιτεκτονική Electric-Global Modular Platform της μάρκας και πρωτοστατεί εφαρμόζοντας την σχεδιαστική φιλοσοφία Opposites United που συνδυάζει το συναίσθημα με τη λογική για να χαλαρώσει τους χρήστες και να εμπνεύσει κίνηση και δημιουργικότητα.

Η Kia κέρδισε στην κατηγορία «Shops/Showrooms», με την πρωτοποριακή εφαρμογή της σχεδιαστικής αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας «EV6 Unplugged Ground» στο Seongsu της Σεούλ η οποία δημιουργήθηκε για να μυήσει τους ανθρώπους στο βραβευμένο EV6 με διασκεδαστικούς και ευφάνταστους τρόπους μέσω ζωνών καθηλωτικής εμπειρίας. Ο εκθεσιακός χώρος επόμενης γενιάς μοιράζεται επίσης το μήνυμα της Kia για νέους τρόπους διαβίωσης – που περιλαμβάνουν λύσεις ανακύκλωσης, βιωσιμότητας και στοχευμένες λύσεις κινητικότητας στο μέλλον.

Το προηγμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του EV6 κέρδισε το iF Design Award 2022 για το «Product Interface». Η πανοραμική, κυρτή οθόνη υψηλής ανάλυσης του συστήματος υποστηρίζει και βελτιώνει την εμπειρία του οδηγού και εναρμονίζεται με τη συνολική αισθητική του εσωτερικού. Επίσης, ο σχεδιασμός των οργάνων ξεφεύγει από τα κυκλικά γραφικά των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης και εστιάζει στην ανάπτυξη γραφικών που είναι βελτιστοποιημένα για οικολογικά ηλεκτρικά οχήματα. Η πράσινη και μωβ χρωματική παλέτα του συστήματος, η οποία μεταφέρει μια «μοντέρνα εικόνα», τονίστηκε επίσης από τους κριτές.

Το υπερσύγχρονο υλικό εσωτερικής επένδυσης GEONIC της Kia, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την KOLON, έλαβε το iF Design Award για το «Car Interior Design Material». Αυτό το τρισδιάστατο υβριδικό υλικό πλαστικοποιεί πολλά στρώματα PU, επιτρέποντας απεριόριστα σχέδια και μεγάλη γκάμα χρωμάτων. Είναι μια απλή αλλά πρωτοποριακή και νέα τεχνική που εφαρμόζεται για να ζωντανέψει νέες προσεγγίσεις στο εσωτερικό του οχήματος.

Με αυτές τις πιο πρόσφατες διακρίσεις, το Kia EV6 με τη σχεδίαση διατηρεί ένα εξαιρετικό σερί νικών. Από τότε που έκανε πρεμιέρα το 2021, το όχημα έγινε αντικείμενο κριτικής από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, κερδίζοντας το What Car; «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» και τα βραβεία «Ευρωπαϊκό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» – μεταξύ πολλών άλλων – μέσα σε λίγους μόνο μήνες από την κυκλοφορία του.

iF: Ένα από τα πιο αξιόλογα παγκόσμια βραβεία σχεδιασμού

Φέτος, τα iF Design Awards προσέλκυσαν περισσότερες από 11.000 συμμετοχές από 57 χώρες και ανέδειξε μια σειρά από εξαιρετικά επιτεύγματα στον τομέα του σχεδιασμού. Συνολικά 75 ειδικοί σχεδιασμού από 23 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να κρίνουν τις 5.424 συμμετοχές που μπήκαν στη σύντομη λίστα μετά από έναν ψηφιακό προκριματικό γύρο.

Το βραβείο σχεδίασης iF τιμά τους νικητές σε εννέα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, επικοινωνίας, συσκευασίας, σχεδίασης υπηρεσιών, αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου, εμπειρίας χρήστη (UX), διεπαφής χρήστη (UI) και Επαγγελματικά concepts, σε 80 κατηγορίες. Όλες οι βραβευμένες συμμετοχές παρουσιάζονται στο www.ifdesign.com και δημοσιεύονται στην εφαρμογή iF Design.

Το iF Design Award ιδρύθηκε το 1954 από την iF International Forum Design GmbH στο Ανόβερο και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς σχεδιασμού στον κόσμο. Η τελετή απονομής των βραβείων iF Design Award Night 2022 , έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου, στο Friedrichstadt-Palast, στο Βερολίνο.