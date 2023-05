Κάνε τις αναμνήσεις της ζωής σου αξέχαστες με το ΜΙΝΙ Countryman στη Σπανός ΑΕ.

Δεν έχει σημασία ο προορισμός. Αν όμως μπορείς να φτάσεις σε όλους, το ταξίδι γίνεται σίγουρα πιο συναρπαστικό. Φτάσε όπου φανταστείς με το ΜΙΝΙ Countryman, το μεγαλύτερο, πιο ευρύχωρο και πιο περιπετειώδες MINI για πόλη και off-road.

Απόκτησέ το τώρα με το ευέλικτο πρόγραμμα χρηματοδότησης ALL IN MINI PLUS με δωρεάν service και δωρεάν επέκταση εγγύησης. Κάνε τις αναμνήσεις της ζωής σου αξέχαστες με το ΜΙΝΙ Countryman. Η άνεση χώρου, το εμβληματικό στιλ και η απόλυτα διασκεδαστική οδηγική αίσθηση ΜΙΝΙ θα είναι πάντα μαζί σου. Ξεκίνα το δικό σου ταξίδι στη Σπανός ΑΕ.

ΜΙΝΙ Countryman. Από 29.950€ ή από €250/μήνα* με το ALL IN MINI PLUS.

Ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα ΜΙΝΙ Countryman και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Το μεγαλύτερο, πιο ευρύχωρο και πιο περιπετειώδες MINI έχει σχεδιαστεί για να μπορείς να αντιμετωπίζεις κάθε πρόκληση που θα συναντήσεις στο ταξίδι σου. Ο ισχυρός κινητήρας MINI TwinPower Turbo – με σύστημα τετρακίνησης ALL4 – τα καταφέρνει παντού. Αποδίδει την ισχύ του με εξαιρετικά γραμμικό τρόπο, διακρίνεται για την άμεση απόκριση και σου προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Κάθε εξωτερική επιφάνεια είναι γεμάτη ενέργεια. Από την επιβλητική σχεδίαση του μπροστινού προφυλακτήρα και τις εισαγωγές αέρα, μέχρι τους ιδιαίτερους προβολείς, υπόσχεται άνεση και δύναμη. Προσφέρει άφθονους χώρους για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών για όλες τις αναμνήσεις που συλλέγεις στο ταξίδι σου. Ανακάλυψε πού θα σε οδηγήσει σήμερα η έμπνευσή σου.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια της ΜΙΝΙ είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την αισθητική του εσωτερικού. Η άνεση αποτελεί πρώτη προτεραιότητα καθώς το εσωτερικό διακρίνεται για την εξαιρετική γκάμα υλικών, τις απαλές δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων και την αίσθηση ευεξίας που προσφέρει. Η κορυφαία σχεδίαση του cockpit κάνει την εμπειρία οδήγησης ακόμα πιο συναρπαστική και πολύπλευρη. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η κονσόλα οργάνων με την εντυπωσιακή οθόνη 8,8″. Είναι το ιδανικό σημείο για το σύστημα πλοήγησης MINI Connected και τις λειτουργίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. “Διοχετεύει” όλη τη δύναμη του MINI σου σε ένα κέντρο εντολών διαισθητικού χειρισμού με μια σειρά πρωτοποριακών τεχνολογικών επιλογών. Όλα είναι κατασκευασμένα για τη δική σου ευχαρίστηση, ακόμα και ο πιο σκληροτράχηλος δρόμος αποτελεί άσκηση άνεσης και στιλ.

Το MINI Countryman είναι φτιαγμένο για κάθε είδους διαδρομή στην πόλη και στην εξοχή. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται για να εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο για τους επιβάτες ή για τις αποσκευές. Έτσι, μπορείς γρήγορα και εύκολα να εκμεταλλευτείς τα 1.390 λίτρα χωρητικότητας για να πάρεις μαζί σου όλα όσα χρειάζεσαι.

Συνδυάζοντας τη διακριτική, σκληροτράχηλη εμφάνιση με τις αρρενωπές αναλογίες και το περιπετειώδες πνεύμα, δημιουργήσαμε ένα πολύπλευρο ταλέντο, το φυσικό περιβάλλον του οποίου είναι οι δρόμοι της πόλης και το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Διατίθεται σε 9 διαφορετικά χρώματα αμαξώματος και ξεχωρίζει με την γκάμα ελκυστικών λεπτομερειών της οροφής σε χρώμα αντίθεσης. Η γκάμα υλικών υψηλής ποιότητας σού προσφέρει τη δυνατότητα να εκφράσεις την προσωπικότητά σου – μέσα κι έξω.