Ανοδική η πορεία της αγοράς του αυτοκινήτου Θετικός ο μήνας Μάιος αφού ταξινομήθηκαν 12.958 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 11.991 του Μαΐου του 2022. 40" χρόνος ανάγνωσης

Aerial view a lot of new car for import and export shipping by ship , Smart dealership at car depot, Car at car park before shipping to customer, Car after production at Smart Factory industry