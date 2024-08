Dacia Sandero από 15.900 ευρώ

Το Dacia Sandero και Sandero Stepway είναι ένα από τα μοντέλα που χτίζουν το μύθο της Dacia και ένα από τα πιο value for money οχήματα της ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση της ελληνικής αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2017 αποτελεί συνεχώς το ευρωπαϊκό best seller στις πωλήσεις λιανικής, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές εκείνες, που στην ιστορία της τρίτης σύγχρονης γενιάς του σκαρφάλωσε στο πρώτο σκαλί του βάθρου των ευρωπαϊκών πωλήσεων στο σύνολό τους, αφήνοντας πίσω πολλά ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Βασισμένο στη σύγχρονη πλατφόρμα CMF-B του Renault Group, το μοντέλο έχει φρέσκια και εντυπωσιακή σχεδίαση, σύγχρονη τεχνολογία, αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής και μία πλήρη γκάμα ισχυρών και οικονομικών κινητήρων βενζίνης (TCe 90 – που συνδυάζεται και με αυτόματο κιβώτιο CVT) και διπλού καυσίμου – βενζίνης / υγραερίου (ECO-G 100), που του χαρίζει ασυναγώνιστη αυτονομία έως 1.500 χιλιομέτρων με ένα γέμισμα.

Πιστό στις αρχές που κατέστησαν την Dacia ένα success story στην Ευρώπη, διακρίνεται επίσης για τους πληθωρικούς του χώρους για επιβάτες και τον κορυφαίο χώρο αποσκευών των 410 λίτρων, αλλά, κυρίως, για την ασυναγώνιστη σχέση τιμής/αξίας που τα καθιστά το πιο ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό μοντέλο στην κατηγορία του. Και όλα αυτά ενώ εξοπλίζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συστήματα συνδεσιμότητας, αλλά και υποβοήθησης της οδήγησης.

Σε συνέχεια της πιο πρόσφατης αναβάθμισης που δέχτηκε η γκάμα Sandero & Sandero Stepway, το μοντέλο εξοπλίζεται, πλέον, με το πιο πλήρες εξοπλιστικό πακέτο τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης. Μεταξύ άλλων, αυτό περιλαμβάνει: σύστημα σταθερής ταχύτητας με ρυθμιζόμενο περιοριστή ταχύτητας, έξυπνο σύστημα διαχείρισης ταχύτητας, σύστημα ανίχνευσης απόσπασης προσοχής οδηγού, σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δίκυκλων, σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε οδόστρωμα με κλίση και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα είναι ενεργά όλα ή κάποια από τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης μέσω του διακόπτη «MySafety».

Τώρα το Dacia Sandero αναδεικνύει τον value for money χαρακτήρα του, όσο ποτέ άλλοτε. Κι αυτό καθώς το κόστος της βασικής έκδοσης Expression TCe 90 (σε λευκό χρώμα αμαξώματος), πέφτει στα 15.900 €, με το κλειδί στο χέρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα, όλες οι τιμές των υπόλοιπων εκδόσεων Sandero και Sandero Stepway, αποτελούν τελικές τιμές αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να αποκτήσει το νέο του Sandero/Sandero Stepway, καταβάλλοντας μόνο το ποσό της εκάστοτε λιανικής τιμής (βάσει τιμοκαταλόγου), χωρίς να χρεωθεί με τέλη κυκλοφορίας (όπου υπάρχουν), έξοδα έκδοσης πινακίδων, έξοδα μεταφορικών και προετοιμασίας αυτοκίνητου, καθώς και με την αξία του μεταλλικού/πέρλα/ειδικής επεξεργασίας χρώματος. Έτσι, το όφελος για τον πελάτη διαμορφώνεται, ανάλογα την έκδοση, μέχρι και στα 1.325€, περιλαμβανομένης και της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας.

Και όλα αυτά ενώ η γκάμα Sandero & Sandero Stepway πλαισιώνεται με 5 έτη εργοστασιακής εγγύησης, και 3 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.