Περιζήτητες οι επώνυμες κατοικίες στο Ντουμπάι – Από Bulgari έως Baccarat για ηγέτες και πιλότους F1

Οι πλούσιοι του κόσμου που αναζητούν «στέγη» πολυτελείας, στρέφονται ολοένα περισσότερο σε ένα τομέα ακινήτων του Ντουμπάι με θεαματική ζήτηση: Διαμερίσματα και κατοικίες με διάσημες επωνυμίες, όπως Four Seasons, Bulgari και Cavalli.

Η αγορά αυτών των ακινήτων βρίσκεται στα ύψη στο Ντουμπάι, το οποίο έχει αναδειχτεί στην παγκόσμια πρωτεύουσα των λεγόμενων «επώνυμων κατοικιών» για τους επίδοξους αγοραστές υπερπολυτελών κατοικιών.

Αυτήν την εβδομάδα, αγοραστής συμφώνησε να καταβάλλει 203 εκατ. ντίραμ (πάνω από 55 εκατομμύρια δολάρια) για ένα διαμέρισμα πέντε υπνοδωματίων επωνυμίας Baccarat, σε ένα αρχιτεκτονικό εγχείρημα που δεν έχει αρχίσει καν να κατασκευάζεται. Τα 14.000 ντίραμ ανά τετραγωνικό πόδι (ή 40.672 δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο) είναι η υψηλότερη τιμή ανά τ.π για διαμέρισμα προ οικοδόμησής του – καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Φεβρουαρίου για ένα διαμέρισμα που πουλήθηκε έναντι 160,3 εκατ. ντίραμ ή 13.751 ντ./τ.π.

Η αγορά υπερπολυτελών ακινήτων εκτοξεύτηκε στο Ντουμπάι καθώς οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι κατά την πανδημία του κορωνοϊού, ενώ οι Ρώσοι αναζητούσαν ασφαλή καταφύγια για τα χρήματά τους μετά την εισβολή της χώρας τους στην Ουκρανία.

Η αγορά πολυτελών ακινήτων αυξήθηκε κατά 89% τον Οκτώβριο σε σχέση με το προηγούμενο έτος – μια θεαματική ανάκαμψη από την ύφεση που διήρκεσε από το 2014 έως το 2020.

Οι βίλες στο πρότζεκτ Four Seasons Residences στο Ντουμπάι που το 2021 πωλούνταν για 40 εκατ. ντίραμ, πλέον αξίζουν υπερδιπλάσια, περί τα 100 εκατ.

Η εκτόξευση αυτή ώθησε την αξία των επώνυμων ακινήτων που πωλήθηκαν στο Ντουμπάι το 2022 στο ποσό ρεκόρ των 25,3 δισ. ντίραμ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα πέμπτο της αξίας της συνολικής αγοράς διαμερισμάτων στο εμιράτο.

Οι κατασκευαστικές εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους με διεθνή brand πολυτελείας, καθώς συχνά πουλούν διαμερίσματά με τιμή 30% μεγαλύτερη από τα συμβατικά μη «επώνυμα» διαμερίσματα, αναλόγως περιοχής.

Για το εμπορικό σήμα της η κάθε εταιρεία πληρώνεται με προμήθεια από την πώληση του διαμερίσματος (που συνήθως αποδίδεται πλήρως επιπλωμένο και εξοπλισμένο) και με ετήσια αμοιβή διαχείρισης, ενώ οι αγοραστές απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας ανέσεις από τη μάρκα αρεσκείας τους.

