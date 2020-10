Κόκκινα καβούρια κλείνουν δρόμους για να γεννήσουν (βίντεο)

Εκατομμύρια κόκκινα καβούρια πήραν τον ετήσιο δρόμο της… προσφυγιάς στο Νησί των Χριστουγέννων, ανοικτά της Αυστραλίας.

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριομε Νοέμβριο τα καβούρια μεταβαίνουν από τα δάση στα οποία διαβιούν στη θάλασσα ώστε να ζευγαρώσουν και να αφήσουν τα αυγά τους στον ωκεανό.

Τα εντυπωσιακά στο χρώμα κόκκινα καβούρια είναι ίσως οι διασημότεροι κάτοικοι του Νησιού των Χριστουγέννων, στον Ινδικό Ωκεανό, και οι τοπικές αρχές φροντίζουν για την ευημερία τους κλείνοντας τους δρόμους όπου τα καβούρια παρελαύνουν, όπως φαίνεται καθαρά στο βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο AΒC.

MAKE WAY FOR CRABS: A huge cast of red crabs began their migration on Christmas Island, scuttling across a closed road to protect the millions of crustaceans. https://t.co/4baejxRL22 pic.twitter.com/g2V733zUfo

