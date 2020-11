Πιάτα από ανακυκλωμένο ανανά που μετά τη χρήση φυτεύονται και βλασταίνουν (βίντεο)

Μια κολομβιανή εταιρία έχει πάει ένα βήμα παρακάτω τα βιοδιασπώμενα αγαθά μιας χρήσης, με την παραγωγή πιάτων από ανακυκλωμένο ανανά που χάρη στους σπόρους που περιέχουν μπορούν να φυτευθούν αντί να πεταχτούν.

Οπως παρουσιάζει η αμερικανική ιστοσελίδα Business Insider, η εταιρία Lifepack παράγει πιάτα μιας χρήσης από τα κομμάτια του ανανά που δεν τρώγονται, μαζί με ανακυκλωμένο χαρτί.

