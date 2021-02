Το… κρύο της αρκούδας (βίντεο)

Ποιος είπε ότι μόνο οι πολικές αρκούδες είναι άνετες στο χιόνι; Η γκρίζλι αρκούδα Ράντι δε χορταίνει το παιχνίδι στα χιόνια, δείχνοντας απολύτως άνετη στο… κρύο της αρκούδας.

Κατά κανόνα οι αρκούδες πέφτουν σε χειμερία νάρκη τον χειμώνα, καθώς η φύση τούς επιβάλλει να μην κινούνται όταν χειμωνιάζει. Απλώς κοιμούνται και… καίνε λίπος με πολύ χαμηλούς ρυθμούς μέχρι την άνοιξη.

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας οι περιπτώσεις αρκούδας που μένει ξύπνια τον χειμώνα γίνονται όλο και συχνότερες.

Ο Ράντι, πιστός στο όνομά του (που σημαίνει ατακτούλης στα αγγλικά), όρμησε με λαχτάρα να παίξει στο χιόνι, άρχισε να κυλιέται, να τρίβεται και να χώνει τη μουσούδα του στο παγωμένο άσπρο περιβάλλον, πριν ρίξει δύο γερά τινάγματα για να φύγει από την πυκνή του γούνα το χιόνι που είχε κολλήσει πάνω.

SNOW DAY: The Orphaned Wildlife Center in Otisville, New York, captured adorable footage of Randy the bear enjoying the winter weather. https://t.co/f0X7y6oEMQ pic.twitter.com/BfbfdihXnu

— ABC News (@ABC) February 15, 2021