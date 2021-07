Γροιλανδία: Οι πάγοι που έλιωσαν την Τρίτη θα κάλυπταν όλη τη Φλόριντα με νερό

Μια θερμή ημέρα τήξης των πάγων στη Γροιλανδία αρκεί για να πλημμυρίσει ολόκληρη η Φλόριντα, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, αποτιμώντας την ποσότητα υδάτων που διαχύθηκε στη θάλασσα την περασμένη Τρίτη.

Μόνο την ημέρα εκείνη η Γροιλανδία, που βιώνει κι εκείνη ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, έχασε πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια τόνους επιφανειακού πάγου, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο της Δανίας. Συνολικά από την Κυριακή έχει απολέσει 18,4 δισεκ. τόνους πάγου.

Μπορεί το σύνολο αυτής της εβδομάδας να μην είναι τόσο ακραίο σε όγκο όσο σε αντίστοιχη περίοδο το 2019, τη χρονιά-ρεκόρ στην τήξη των πάγων, αλλά η επιφάνεια όπου έλιωσαν οι πάγοι φέτος είναι μεγαλύτερη.

A massive ice melting event is taking place in #Greenland, according to @PolarPortal

It would be enough to cover Florida in 2 inches (5 cm) of water

Not as extreme as 2019 in terms of gigatons but the melt area is a bit larger than 2 years ago.#ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/Ai7RaWWebK

— World Meteorological Organization (@WMO) July 29, 2021