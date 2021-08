Εύβοια: Θύμα των πυρκαγιών και μια ελιά 2.500 ετών

Μια ιστορική ελιά με ηλικία που υπολογίζεται στους 25 αιώνες συγκαταλέγεται μεταξύ των εκατομμυρίων δέντρων που κατέκαψε η πυρκαγιά στην Εύβοια, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το δέντρο έμεινε στην κατάσταση αυτή από την καταστροφική πυρκαγιά, και ελπίζεται ότι οι ρίζες του θα μπορούν να του επιτρέψουν να αναγεννηθεί και να ανανεώσει τα κλαδιά και το φύλλωμά του, δεδομένης της δύναμης που έχουν οι ελιές.

2,500-year-old ancient olive tree burned down in Euboea fires in Greece. pic.twitter.com/mhB7nR8fcl

