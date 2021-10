Το British Council προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα που επικεντρώνονται στα «πράσινα» επαγγέλματα

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενώ φιλοξενεί και τη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ, COP26, στη Γλασκώβη τον Νοέμβριο του 2021. Συγκεκριμένα έθεσε ως στόχο να μειώσει έως το 2035 κατά 78% τις εκπομπές ρύπων, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, μια δραστική μείωση 15 χρόνια νωρίτερα, από το 2050 και τις μηδενικούς ρύπους που έχει θέσει η βρετανική κυβέρνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το British Council συνεργάζεται με εταίρους παγκοσμίως για να διασφαλίσει την επιτυχία και την κληρονομιά του COP26 δημιουργώντας ευκαιρίες συνεργασίας, διαλόγου και δράσης που θα αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το British Council στηρίζει έμπρακτα τη μετάβαση προς ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον προσφέροντας ένα πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία επικεντρώνονται στα «πράσινα» επαγγέλματα.

Το υψηλό επίπεδο σπουδών των βρετανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προσφέρουν τα εχέγγυα για τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες του αύριο, ούτως ώστε να αποκτήσουν το υπόβαθρο εκείνο για να απορροφηθούν στην «πράσινη» και κυκλική (κλάδοι των οποίων η παραγωγική τους διαδικασία στηρίζεται στην ανακύκλωση προϊόντων και πρώτων υλών) οικονομία.

Τα προσφερόμενα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τα βρετανικά πανεπιστήμια εκτείνονται σε ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων και συγκεκριμένα:

τον πράσινο χρηματοοικονομικό κλάδο

την πράσινη ναυτιλία

τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

την πράσινη μηχανική

την πράσινη αρχιτεκτονική

Ειδικότερα τα 97 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από 31 πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν ως αντικείμενο από τη βιώσιμη αρχιτεκτονική και τις κατασκευές, τη βιώσιμη και ανανεώσιμη μηχανική και μηχανολογία για το περιβάλλον και την ενέργεια, έως τον κλάδο της χημικής μηχανικής.

Από την άλλη ο αριθμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ανέρχεται στα 196, με ευέλικτους τρόπους παρακολούθησής τους, όπως διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως, μερικής παρακολούθησης ή ευέλικτου προγραμματισμού τους.

Τα γνωστικά αντικείμενα αφορούν τη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, τη διαχείριση ενέργειας, την τεχνολογία και τη διαχείριση ΑΠΕ, τον κλάδο εξόρυξης πρώτων υλών, τις έξυπνες μετακινήσεις, τη ναυτιλία, τον γεωργικό κλάδο και το περιβάλλον, έως τις υπηρεσίες για τις κατασκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτός από πτυχία Masters, προσφέρουν και διδικτορικά πτυχία.

Μέσα από την ιστοσελίδα https://study-uk.britishcouncil.org/find/subject-areas/environmental-engineering και στις υποκατηγορίες Search for undergraduate environmental engineering courses και Search for postgraduate environmental engineering courses , υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα πανεπιστήμια και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Σύμφωνα με έρευνα των βρετανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η αξία της βιομηχανίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανέρχεται επί του παρόντος στη Βρετανία στα 46,7 δισ. στερλίνες, καθιστώντας την μια αγορά εργασίας με πολλές προοπτικές και ευκαιρίες.

Η υψηλή κατάρτιση των σπουδαστών, λειτουργεί ως εφαλτήριο για την απορρόφησή τους στην πράσινη οικονομία, με μισθούς που κυμαίνονται από τις 18.000 έως 28.000 στερλίνες για τους νεοεισερχόμενους στα επαγγέλματα αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας, του οποίου το ποσοστό των σπουδαστών που βρίσκουν εργασία μετά το πέρας των σπουδών τους φθάνει στο 90%.

Το Βρετανικό Συμβύλιο μέσα από την ιστοσελίδα του στο Facebook, προσφέρει ειδικά βίντεο που αφορούν την καριέρα στην πράσινη οικονομία.

Μέσα από την ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, είναι προγραμματισμένες έως τις 23 Σεπτεμβρίου ενημερωτικές διαδικτυακές ημερίδες για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πληροφορίες για τις σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία.

Η θέση της Πρεσβείας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα – Daniel Hong, Γραμματέας Α’ του Πολιτικού Τμήματος της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα.

Πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και το εκπαιδευτικό του σύστημα τις προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή;

«Είναι ζωτικής σημασίας οι μαθητές και οι σπουδαστές να εκπαιδεύονται για την κλιματική αλλαγή, γι’ αυτό τα ζητήματα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου στα σχολεία και σε ένα ευρύ φάσμα πτυχίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πλέον η βιωσιμότητα θα συμπεριλαμβάνεται στις σπουδές τεχνικής φύσης, όπως για παράδειγμα, οι σπουδαστές στον κλάδο των κατασκευών θα διδάσκονται για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης.»

Οι σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο στα λεγόμενα «πράσινα» επαγγέλματα προσφέρουν τις εγγυήσεις για μια μεταγενέστερη επαγγελματική σταδιοδρομία, που θα είναι σε θέση να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη οικονομία;

«Τα “πράσινα” επαγγέλματα προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στις επόμενες γενιές. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο κράτος που θέσπισε με νόμο το στόχο για μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050, έναν στόχο τον οποίο ενθαρρύνουμε να ακολουθήσουν όλες οι χώρες. Αλλά η επίτευξή του απαιτεί τεράστια κινητοποίηση και σε ο,τι αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο. Γνωρίζουμε ότι ήδη ένα μεγάλο ποσοστό νέων στρέφεται σε επαγγέλματα σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αναγνωρίζοντας τη μεγαλύτερη πιθανότητα σταδιοδρομίας. Η βρετανική κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους με υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης».

Το ενδιαφέρον για σπουδές σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα είναι υψηλό;

Μαρία Τσάκαλη, Επικεφαλής Εκπαίδευσης στο Βρετανικό Συμβούλιο: «Με την πίεση της κλιματικής αλλαγής να εντείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση για αποφοίτους με δεξιότητες και πάθος να προστατεύσουν και να διατηρήσουν το περιβάλλον δεν ήταν ποτέ υψηλότερη.

Τα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν κάνει μεγάλα βήματα ανάληψης δράσης αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, μειώνοντας την καταναλωτική σπατάλη και χρησιμοποιώντας πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει εξαιρετικά μαθήματα για τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια “πράσινη” καριέρα. Τα πράσινα πτυχία μπορούν να οδηγήσουν σε αποδοτικές σταδιοδρομίες οι οποίες θα ενισχύουν την οικονομία, θα βελτιώσουν τη δημόσια υγεία και θα αντιμετωπίσουν τη φτώχεια και την κλιματική αλλαγή. Τα πτυχία σε κλάδους όπως η περιβαλλοντική επιστήμη, η περιβαλλοντική υγεία, η περιβαλλοντική νομοθεσία και η περιβαλλοντική μηχανική μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες πράσινες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Υπάρχει επίσης ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που είναι πολύ πιθανό να έρθουν σε επαφή με μεγάλες εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς και περιβαλλοντικούς συμβούλους. Επιπλέον, τα σχολεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο ενθαρρύνθηκαν να ξεκινήσουν τη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή με τους μαθητές τους, πριν το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενήσει την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για το κλίμα COP26 αργότερα το 2021, με την έναρξη του προγράμματος Together for Our Planet Schools Pack, στις 10 Ιούνιου».

Μια περιγραφή των σπουδών στην Αγγλία (αντικείμενο και τίτλος).

Όλγα-Τζόαν Κτενίδου, εντεταλμένη ερευνήτρια στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μετά τις σπουδές μου ως πολιτικού μηχανικού στην Ελλάδα, εξειδικεύθηκα περαιτέρω στην εδαφομηχανική και την τεχνική σεισμολογία στο Imperial College London (MSc in Soil Mechanics and Engineering Seismology, 2004). Πολλά χρόνια αργότερα, όταν πλέον δίδασκα σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Αγγλία, επιμορφώθηκα στη διδακτική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Postgraduate Certificate in Higher Education, University of Greenwich, 2018).

Αν υπήρξε επαγγελματική ενασχόληση στη Βρετανία και την παρούσα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάσθηκα για δυο χρόνια ως επίκουρη καθηγήτρια εδαφομηχανικής και γεωτεχνικής μηχανικής στο University of Greenwich (Department of Engineering Science). Άφησα τη θέση εκείνη όταν δόθηκε η ευκαιρία, μετά από 8 έτη, να επιστρέψω στην Ελλάδα και να εργασθώ σε μόνιμη θέση στο αντικείμενο εξειδίκευσής μου. Έτσι, από το 2018, διεξάγω έρευνα στο πεδίο της τεχνικής σεισμολογίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Παρά το γεγονός ότι δεν σπουδάσατε σε «πράσινες» ειδικότητες, πώς οι σπουδές στη Βρετανία σας βοήθησαν να απορροφηθείτε στην Ελλάδα σε αυτά τα επαγγέλματα.

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών το 2004, έμαθα πως κάποιες πτυχές της σεισμολογίας είχαν αρχίσει να βρίσκουν σημαντικές εφαρμογές στον τομέα της ασφάλειας των κρίσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Λίγα έτη μετά, με το ατύχημα στη Fukushima, η κρίσιμη σημασία της μελέτης της σεισμικής ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων αναγνωρίστηκε παγκοσμίως, δίνοντας το έναυσμα για πληθώρα εκτάκτων αναθεωρήσεων και ελέγχων ανά τον κόσμο. Έτσι, παρότι δεν ξεκίνησα με σκοπό να σπουδάσω κάποιο πράσινο επάγγελμα, στην πορεία το αντικείμενο της εξειδίκευσής μου κατέστη κρίσιμο για μια μερίδα παροχών εναλλακτικής ενέργειας, της πυρηνικής. Οι εμπειρίες μου σε αυτό το πεδίο ανά τον κόσμο πιστεύω πως συνεισέφεραν και στην εύρεση της παρούσας θέσης μου, αφού στη σημερινή εποχή είναι δυνατόν κάνεις με έδρα την Ελλάδα να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χώρες όπου η πυρηνική κατέχει σημαντική θέση ανάμεσα στις πράσινες μορφές ενέργειας.

Σπύρος Κιτσινέλης, Διδάκτορας φυσικοχημείας

Οι πρώτες μου σπουδές ήταν στη Χημεία στο πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Στη συνέχεια το διδακτορικό μου έγινε πάνω σε θέματα νέων τεχνολογιών πηγών φωτός και ως εκ τούτου το αντικείμενο της έρευνας μου είχε άμεση σχέση με θέματα ενέργειας.

Στη Βρετανία έμεινα και για το πρώτο μου μεταδιδακτορικό, όμως αυτή η έρευνα με οδήγησε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας αλλά και στη Philips στην Ολλανδία.

Επί του παρόντος είμαι υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ένωση Ελλήνων Χημικών και έχω τον ρόλο του αρχισυντάκτη στο περιοδικό Χημικά Χρονικά. Επίσης διδάσκω A Level Chemistry σε δύο προπαρασκευαστικά κολλέγια για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βασίλης Ράλλης, οικονομολόγος σε θέματα ενέργειας

Στην Ελλάδα τελείωσα το Οικονομικό Τμήμα της τότε ΑΣΟΕ. Αφού εργάσθηκα για πέντε χρόνια στην Toyota Hellas, στη συνέχεια έκανα ΜΒΑ στο Manchester Business School. Στην Αγγλία εργάσθηκα σε μια θυγατρική της Viohalco ως γενικός διευθυντής. Ερχόμενος στην Ελλάδα απασχολούμαι στη Viohalco.

Μεταπηδώ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) όπου για 10 χρόνια έχω το ρόλο του στελέχους με εξειδίκευση σε θέματα αγοράς ενέργειας.

Ήμουν από εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Φορέα Κάλυψης και Εκκαθάρισης.

Πλέον είμαι έχω ιδρύσει την Earthindex εταιρεία που ειδικεύεται σε θέματα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παράλληλα είμαι εταίρος στην Parity Platform, εταιρεία startup που έχει αναπτύξει λογισμικό για τη διαχείριση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.