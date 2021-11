COP26: «Ανεπαρκείς οι δεσμεύσεις», οδηγούν σε υπερθέρμανση κατά 2,4 βαθμούς

Στο καταστροφικό επίπεδο των 2,4 βαθμών πάνω από τη μέση θερμοκρασία προ της βιομηχανικής εποχής αναμένεται να ανέβει ο υδράργυρος στον πλανήτη, έναντι του στόχου για αύξηση μόνο κατά 1,5 βαθμού, ακόμη και μετά την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών της COP26, αναφέρει έρευνα του οργανισμού Climate Action Tracker.

Πρόκειται για την πρώτη αποτίμηση των αποφάσεων της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα που συνεχίζεται στη Γλασκώβη και πρόκειται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωσή ο ανεξάρτητος οργανισμός έρευνας υπέρ της διεθνούς δράσης για το κλίμα ανέφερε την Τρίτη ότι παρά τις διάφορες δεσμεύσεις κατά των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ελήφθησαν με προοπτική το 2030, ο πλανήτης θα υπερθερμανθεί κατά 2,4 βαθμούς εντός του αιώνος.

«Ακόμη και με όλες τις δεσμεύσεις της Γλασκώβης για το 2030, θα εκπέμπουμε σχεδόν τα διπλάσια [αέρια του θερμοκηπίου] το 2030 από ό,τι απαιτείται για [τον στόχο τού] 1,5 βαθμού», ανέφερε η ανακοίνωση του CAT, υπενθυμίζοντας τον στρατηγικό στόχο που έχει τεθεί από τη Συμφωνία των Παρισίων το 2015.

CAT global update: Glasgow has a credibility gap between talk and action. If all govts met their 2030 targets, we would have 2.4˚C of warming in 2100. But right now, current policies put us at 2.7˚C. https://t.co/dkX4jAbo2f

A Thread 🧵 pic.twitter.com/EdLlIfdhXt

— ClimateActionTracker (@climateactiontr) November 9, 2021