Μικροπλαστικά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά σε φρέσκο χιόνι της Ανταρκτικής

Μικροπλαστικά εντόπισαν για πρώτη φορά οι επιστήμονες σε φρέσκο χιόνι που έπεσε στην Ανταρκτική. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Cryosphere από τις Alex Aves και Laura Revell εντοπίστηκαν κατά μέσο όρο 29 μικροπλαστικά σωματίδια ανά λίτρο λιωμένου χιονιού. Τα μικροπλαστικά ήταν 13 διαφορετικών τύπων με το πιο κοινό να είναι το PET, το πλαστικό που χρησιμοποιείται συνήθως για την κατασκευή ρούχων και μπουκαλιών.

«Ήμασταν αισιόδοξες ότι δεν θα υπήρχαν μικροπλαστικά σε μια τόσο παρθένα και απομακρυσμένη περιοχή», είπε η Revell. «Συλλέξαμε δείγματα χιονιού από 19 τοποθεσίες στην περιοχή Ross Island της Ανταρκτικής και βρήκαμε μικροπλαστικά σε όλα αυτά. Δεν εκπλήσσομαι καθόλου πλέον. Από τις μελέτες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι όπου και να ψάχνουμε για αερομεταφερόμενα μικροπλαστικά, τα βρίσκουμε», συμπλήρωσε.

«Είναι απίστευτα λυπηρό, αλλά η εύρεση μικροπλαστικών στο φρέσκο ​​χιόνι της Ανταρκτικής υπογραμμίζει την έκταση της ρύπανσης από πλαστικά ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου», σημείωσε από την πλευρά της η Alex Aves.

Very proud to announce that our paper ‘First evidence of microplastics in Antarctic snow’ has been published today in @EGU_TC 🇦🇶https://t.co/9KWOmCGzqX

