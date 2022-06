Συγχαρητήρια ΗΠΑ για την ανάληψη της συνόδου Our Ocean του 2024 από την Ελλάδα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρέτισε το πρωί της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, την ανάληψη της μεθεπόμενης διοργάνωσης της διεθνούς διάσκεψης για τους ωκεανούς «Our Ocean» από την Ελλάδα, με ορίζοντα διεξαγωγής το 2024.

Η Ελλάδα πρόκειται να φιλοξενήσει σε δύο χρόνια την ένατη διάσκεψη «Our Ocean Conference» για την προστασία των ωκεανών, που καθιερώθηκε να διεξάγεται κάθε χρόνο. Φέτος οργανώθηκε στο Παλάου και τις ΗΠΑ, ενώ το 2023 θα λάβει χώρα στον Παναμά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν την ανακοίνωση της Ελλάδας σχετικά με τη διοργάνωση της ένατης Συνόδου “Our Ocean” το 2024», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

A healthy ocean is essential for the health and prosperity of human civilization. The United States welcomes Greece’s announcement that it will host the ninth #OurOcean Conference in 2024. https://t.co/3mEmJ5RvEn

— Department of State (@StateDept) June 10, 2022