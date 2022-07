Συνέδριο στη Νίσυρο: Βιώσιμες λύσεις για την εποχή των μεταβάσεων

«Οργανώσαμε το συνέδριο International Symposium and Workshops –Sustainable Solutions at Times of Transition (SuST), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Νίσυρο στις 14-15 και 16 Ιουλίου 2022, επειδή αγωνιζόμαστε ως μηχανικοί και επιστήμονες να σχεδιάσουμε βιώσιμες λύσεις και βιώσιμες πρακτικές για μια συστημική βιωσιμότητα, με στόχο την επιβίωση, αρμονική συμβίωση με την φύση και ευημερία των κοινωνιών.

Η επίτευξη της συστημικής βιωσιμότητας απαιτεί θεμελιώδεις παρεμβάσεις, μετασχηματιστικές και οριζόντιες αλλαγές και βιώσιμες προτάσεις, σε όλα τα επίπεδα και κλίμακες. Η αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται με τη συστημική υγεία και ανθεκτικότητα σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα και χρειάζεται επαναξιολόγηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής αλλαγής που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές πτυχές της ζωής στον πλανήτη μας.

Ο κύριος στόχος του συμποσίου «Sustainable Solutions at Times of Transition» ήταν είναι η ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικούς και επαγγελματίες.

Το Συμπόσιο διεξήχθη στη Νίσυρο, ένα μικρό ελληνικό ηφαιστειακό νησί στο Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο μπορεί να αποτελέσει μοντέλο βιώσιμης χρήσης πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυκλικής οικονομίας και ηλεκτροκίνησης στα νησιά του Αιγαίου, όπως το οραματίζεται ο Δήμαρχος του νησιού, καθ. Χριστοφής Κορωναίος, ο οποίος παρουσίασε το NISYROS PROJECT.

Το συνέδριο υποστήριξαν ο Δήμος Νισύρου, η Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ το Μεσογειακό Δίκτυο των Σχολών Μηχανικών (RMEIM), η εταιρεία TITAN GREECE, και BLUE STAR FERRIES.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 75 εργασίες από εμπειρογνώμονες από 10 χώρες (Ελλάδα, Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Μαρόκο και Αίγυπτο).

Καλέσαμε ως κεντρικούς ομιλητές (Keynote speakers) τον καθ Jeffrey Sachs, πρόεδρου του Δικτύου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDSN), που μίλησε για το θέμα Sustainable Solutions at Times of Transition, και τον Μάνθο Σανταμούρη, Scientia Professor, Anita Lawrence Chair High, University New South Wales,Sydney Australia, που μίλησε για το θέμα Regional Climate Change and Mitigation Potential.

Ο ομιλία του καθ. καθ Jeffrey Sachs έγινε στο θεατράκι του ηφαιστείου της Νισύρου, σε ένα μαγικό περιβάλλον, κατά το ηλιοβασίλεμα όπου ο ομιλητής αναφέρθηκε και σε φιλοσοφικά και γεωπολιτικά θέματα.

Αναφέρθηκε στην ηθική ευθύνη όλων μας για βιώσιμες λύσεις που να προωθούν την ειρηνική συμβίωση και ευδαιμονία κατά τον Αριστοτέλη. Ακολούθησε δείπνο για όλους στα μαγικά Νικιά (χωριό της Νισύρου) κάτω από την πανσέληνο.

Ο καθ. Μάνθος Σανταμούρης παρουσίασε εμπεριστατωμένες καινοτομικές προτάσεις για νέα βιώσιμα υλικά για την αντιμετώπιση της αύξηση της θερμοκρασίας στο πλανήτη και τόνισε ότι οι λύσεις πρέπει να στηρίζονται αυστηρά στην επιστημονική γνώση.

Την επόμενη βραδια (15-7-2022) διοργανώθηκε μια χαλαρή συζήτηση γύρω από το φιλοσοφικό και ηθικό ερώτημα που έθεσε η καθ Αναστασία Ζαμπανιώτου: «Είναι η τεχνολογία ηθικά ουδέτερη»;

Το GALA DINNER οργανώθηκε για τις 16-7-2022 στην πλατεία στο Μανδράκι.

Το συνέδριο έδωσε έμπνευση και προοπτικές για περισσότερες δραστηριότητες και για την συνέχιση του με την υποστήριξη του SDSN και SDSN GREECE».

Αναστασία Ζαμπανιώτου, πρόεδρος του Συνεδρίου, καθηγήτρια ΑΠΘ

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο: https://susteu.com/