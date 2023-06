Βασικό συστατικό της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας η βιωσιμότητα

Οι σύγχρονες εταιρείες τόσο παγκοσμίως, όσο και στη χώρα μας, ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο στις στρατηγικές ανάπτυξής τους κριτήρια ESG, ευθυγραμμιζόμενες με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ αλλά και τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανήκει στις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί όχι μόνο να υιοθετήσουν αλλά και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, στοχεύοντας στο «ΜΗΔΕΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Together Towards ZERO and Beyond». Συγκεκριμένα, με μακροπρόθεσμο σταθμό το 2040 και μεσοπρόθεσμο το 2030, η εταιρεία στοχεύει με ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, συνολικά.

Συγκεκριμένα, στον πυρήνα της ESG στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται το «ΜΗΔΕΝ», που ξεδιπλώνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο και ευρύ πλαίσιο δράσεων ως προς το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα, το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών, το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα συσκευασιών, τη ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού, τη ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση και τα ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία. Οι παραπάνω πυλώνες αποδεικνύουν με απτές δράσεις την προσήλωση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στην προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ μιας πληθώρας δράσεων, που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση εκπομπών CO2 και κατανάλωσης σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια, η εταιρεία συνεργάζεται με την Absolicon, για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών ως προς την παραγωγή ατμού, στο εργοστάσιό της στη Σίνδο.

Προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλλουν και οι δύο νέοι πυλώνες του ESG προγράμματος, το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών, που αφορά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας και το ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα συσκευασιών, που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε στην αφαίρεση του χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια της, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

Βασική συνιστώσα του προγράμματος ESG της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αποτελεί και η ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού. Ως εκ τούτου, η εταιρεία βελτιστοποιεί τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής των προϊόντων της, επαναξιοποιώντας και ανακυκλώνοντας το νερό, όπου αυτό είναι εφικτό. Έτσι, την τελευταία τριετία (2019-2022), έχει πετύχει μείωση 13% της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο της εργοστάσια.

Η ενθάρρυνση της υπεύθυνης κατανάλωσης, μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, είναι ζωτικής σημασίας για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία προωθεί προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα ή χωρίς αλκοόλ στην ελληνική αγορά, προχωρά σε στοχευμένες συνεργασίες για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, αλλά και φέρει το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης στο 100% των συσκευασιών των αλκοολούχων προϊόντων της.

Μόνιμη και βασική προτεραιότητα είναι και τα ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία, με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία να εφαρμόζει ένα ολιστικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της. Έτσι, κατά την τελευταία διετία (2020-2022) το ποσοστό συμμόρφωσης στους βασικούς κανόνες ασφαλείας αυξήθηκε κατά 2%, ενώ και οι αναφορές μη ασφαλών συμπεριφορών ενισχύθηκαν κατά 22%. Μακροπρόθεσμα, έως το 2030 στόχος είναι ο μηδενικός αριθμός ατυχημάτων.

Την ίδια στιγμή, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιδιώκει να συμβάλλει συστηματικά στην ενίσχυση της ευημερίας σε τοπικό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Προς αυτήν την κατεύθυνση υλοποιεί πρωτοβουλίες στήριξης φορέων και οργανισμών πανελλαδικά για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ενώ με όχημα το εντατικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η ΦΙΞ Ελλάς, έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής τρεις σημαντικές αναπλάσεις σε γειτονιές της πρωτεύουσας. Πρόκειται για το πάρκο ΦΙΞ στα Πατήσια, το πάρκο Περιβολάκι Εθνικής Αντίστασης στο Κουκάκι και την πλατεία Σοφία Βέμπο στους Αμπελόκηπους, τα οποία παρέδωσε ως «πνεύμονες πρασίνου», σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership και του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου».