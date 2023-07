Θερμότερη μέρα στην Ιστορία – Ενα ρεκόρ που καταρρίπτεται… καθημερινά

ΗΤρίτη, 4 Ιουλίου, ήταν η θερμότερη που έχει ποτέ καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε η… αμέσως προηγούμενη ημέρα, Δευτέρα 3 Ιουλίου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι το συγκεκριμένο ρεκόρ θα καταρρίπτεται συνεχώς το επόμενο διάστημα.

Κατά την Τρίτη 4 Ιουλίου, η μέση θερμοκρασία του αέρα και της επιφάνειας του πλανήτη μετρήθηκε στους 17,18°C από οργανισμό που υπάγεται στην Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η μέτρηση ξεπερνά κατά πολύ τους 17,01°C που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, κατά την οποία είχε καταρριφθεί το προηγούμενο ρεκόρ των 16,92°C, που είχε μετρηθεί στις 14 Αυγούστου 2016 (και στις 24 Ιουλίου 2022), σύμφωνα με τα στοιχεία των Εθνικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Πρόγνωσης της NOAA και χρονολογούνται από το 1979.

Η θερμοκρασία του αέρα, που κυμαίνεται ανάμεσα στους 12°C και 17°C κατά μέσο ημερήσιο όρο κατά την διάρκεια του έτους, βρισκόταν κατά μέσον όρο στους 16,20°C στις αρχές του Ιουλίου στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 1979 και το 2000.

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δικές του μετρήσεις για την Δευτέρα 3 Ιουλίου επιβεβαίωσαν ότι ήταν η θερμότερη ημέρα στην «βάση δεδομένων ERA5» που χρονολογείται από το 1940, όμως τα στοιχεία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τις 4 Ιουλίου.

Τα ρεκόρ αυτά είναι πολύ πιθανό να καταρριφθούν ξανά, καθώς στο βόρειο ημισφαίριο συνεχίζεται η θερινή περίοδος και η μέση παγκόσμια θερμοκρασία παρουσιάζει αυξητικές τάσεις μέχρι το τέλος του Ιουλίου-αρχές Αυγούστου.

Ο Ρόμπερτ Ρόντ, επικεφαλής επιστήμονας του Berkeley Earth, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter την Τρίτη ότι ο κόσμος «μπορεί κάλλιστα να δει μερικές ακόμη πιο ζεστές ημέρες τις επόμενες 6 εβδομάδες».

NCEP has placed Earth’s average temperature yesterday as the hottest single day thus far measured by humans.

This is driven by the combination of El Niño on top of global warming, and we may well see a few even warmer days over the next 6 weeks. pic.twitter.com/RCrROHaWwp

— Dr. Robert Rohde (@RARohde) July 4, 2023