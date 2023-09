Στην Ευρώπη ένα από τα πιο χωροκατακτητικά είδη στον κόσμο – «Το ξέραμε πως θα ερχόταν αυτή η μέρα»

Το κόκκινο μυρμήγκι της φωτιάς (red fire ant), ένα από τα πιο χωροκατακτητικά είδη στον κόσμο, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Το κοκκινωπό αυτό είδος μυρμηγκιού, με την επιστημονική ονομασία Solenopsis invicta, είναι ενδημικό της Νότιας Αμερικής, αλλά έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού, της Καραϊβικής, της Κίνας και της Αυστραλίας τον περασμένο αιώνα – περιοχές όπου εκτιμάται πως προκαλεί ετησίως ζημιές άνω των 6 δισ. δολαρίων.

The red fire ant is now established in Europe and could reach the #UK 🐜

📕 An international study, led by Roger Vila at @IBE_Barcelona with Mattia Menchetti as first author, has discovered 88 colonies of this #invasive species in Sicily, #Italy. 🧵

👉https://t.co/huFxQq4KSH pic.twitter.com/2I547JtU9C

— Institute of Evolutionary Biology (IBE) (@IBE_Barcelona) September 11, 2023