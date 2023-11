Το pūteketeke στέφθηκε «πτηνό του αιώνα» με αμερικανικό… δάκτυλο

Ενα λοφιοφόρο πουλί που… γρυλίζει, ξερνοβολά, χορεύει για να ζευγαρώσει και μοιράζεται με το έτερον ήμισυ την ανατροφή των μικρών του, ανακηρύχθηκε από τη Νέα Ζηλανδία ως «το πτηνό του αιώνα».

To απειλούμενο βουτηχτάρι της Αυστραλασίας ή pūteketeke στη γλώσσα των αυτοχθόνων Μαορί, αν και αουτσάιντερ, κέρδισε τον διαγωνισμό μετά την απρόσμενη υποστήριξή του από έναν διάσημο, τον Βρετανο-αμερικανό κωμικό και παρουσιαστή Τζον Ολιβερ, που έκανε την υποψηφιότητά του υπόθεση… οικουμενική.

Μάλιστα, η ανακοίνωση του νικητή στον ετήσιο διαγωνισμό καθυστέρησε κατά δύο ημέρες, μετά από καταιγισμό ψήφων όταν ο Ολιβερ ανακοίνωσε στην εκπομπή του πως τίθεται επικεφαλής παγκόσμιας εκστρατείας υπέρ του pūteketeke.

Η εκστρατεία αυτή περιελάμβανε την αγορά διαφημιστικών πινακίδων σε Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία και την πολιτεία του Ουισκόνσιν, την πτήση μικρού αεροσκάφους με πανό πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο, αλλά και την εμφάνιση του ίδιου ντυμένου… pūteketeke στον συνάδελφο και τηλεοπτικό ανταγωνιστή του Τζίμι Φάλον.

«Ενα περίεργο πτηνό με πολύχρωμο φτέρωμα που ξερνοβολάει. Πώς να μην το αγαπήσεις», είχε επιχειρηματολογήσει ο Ολιβερ για το pūteketeke, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία προώθησης του αγαπημένου του φτερωτού υποψηφίου έναντι των επίσης σπάνιων ανταγωνιστών του «τρομακτικά επιθετική».

«Εξάλλου, αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας, να παρεμβαίνει η Αμερική σε ξένες εκλογές», αστειεύτηκε –με αιχμές– ο Ολιβερ από το βήμα της δικής του εκπομπής.

Το pūteketeke είναι γνωστό ως το πτηνό που μεταφέρει τα μικρά του στην πλάτη του, μοιράζεται με το έτερόν του ήμισυ την ευθύνη της ανατροφής τους και τρώει τα φτερά του για να προκαλέσει εμετό ως μέθοδο αποβολής των παρασίτων.

Παράγει ένα ευρύ φάσμα φωνητικών λαρυγγισμών, από γρύλισμα έως μουγκρητό, και για να προσεκλύσει την ερωτική προσοχή επιδίδεται σε ένα χορό ζευγαρώματος γεμάτο περίτεχνα σκιρτήματα – μεταξύ των οποίων και ο «χορός των ζιζανίων» όπου το αρσενικό και το θηλυκό προσφέρουν το ένα στο άλλο ζιζάνια του νερού.

Το pūteketeke φωλιάζει στις λίμνες του νότιου τμήματος στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας και θεωρείται «εθνικά ευάλωτο». Το εθνικό εγχείρημα προστασίας του είδους ξεκίνησε το 2013 και συνέβαλε στη σημαντική αύξηση του πληθυσμού του από ούτε 200 άτομα τη δεκαετία του 1980 σε λίγοτερα από 1.000 σήμερα– αριθμός, ωστόσο, που παραμένει ανησυχητικά χαμηλός.

«Το pūteketeke ξεκίνησε ως αουτσάιντερ στον διαγωνισμό για το Πτηνό του Αιώνα, αλλά εκτινάχθηκε στην κορυφή χάρη στη μοναδική του εμφάνιση, τον αξιολάτρευτο τρόπο ανατροφής του και την τάση του να… ξερνοβολάει. Δεν μας εξέπληξε το γεγονός πως τα σαγηνευτικά αυτά χαρακτηριστικά του προσέλκυσαν την προσοχή ενός διάσημου λάτρη πουλιών με τεράστιο κοινό», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Forest & Bird, Νίκολα Τόκι.

Anyone complaining about the pūteketeke (Australasian Crested Grebe) being crowned @Forest_and_Bird NZ Bird of the Century the year must not be aware how it is serving looks from the day it is hatched! 🐣👑 pic.twitter.com/5JPwV5FExr

— Sarah B. (@bartsnz) November 14, 2023