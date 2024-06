Γερτρούδη: Το φλαμίνγκο που ερωτεύτηκε και έκανε το πρώτο του αυγό στα… 70

Είχαν καταλήξει στο… ασφαλές συμπέρασμα πως η Γερτρούδη, στα 70 της χρόνια πια, σχεδόν διπλάσια από το προσδόκιμο ζωής ενός μέσου φλαμίνγκο, δεν θα γίνει μάνα. Όμως, όχι. Η Γερτρούδη τους διέψευσε με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Στα τέλη Απριλίου, η συνήθως ντροπαλή και ήσυχη Γερτρούδη, εθεάθη να φλερτάρει με τον Τζιλ, ένα φλαμίνγκο με τα μισά της χρόνια.

«Εκείνη ο 37χρονος Τζιλ χαιρετούσαν ο ένας τον άλλον με τα φτερά τους, έκαναν υποκλίσεις και επιδείκνυαν κάποιες από τις 136 φιγούρες ερωτοτροπίας και ζευγαρώματος των φλαμίνγκο» λέει ο Μπεν Μάρσαλ, διευθυντής του φυσικού καταφυγίου Pensthorpe στο Νόρφολκ της Αγγλίας.

«Η Γερτρούδη συνήθως κάθεται στα μετόπισθεν και ποτέ της δεν έδειξε ενδιαφέρον να ζευγαρώσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Ωστόσο, τώρα πραγματικά έβγαζε έναν άλλο εαυτό προς τα έξω. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το φυσικό της ένστικτο να ενεργοποιείται με το αγόρι της, το “τεκνό” της»

Όμως, αυτή δεν ήταν η μόνη έκπληξη που επεφύλασσε στους ανθρώπους του καταφυγίου η Γερτρούδη.

Τον Μάιο ένας από τους φροντιστές των φλαμίνγκο πρόσεξε πως είχε φτιάξει μια «ηφαιστειοειδή» φωλιά από λάσπη και καθόταν πάνω σε ένα αυγό, το πρώτο αυγό στην 70χρονη ζωή της – σύμφωνα με τις μαρτυρίες των φροντιστών στο προηγούμενο καταφύγιο πτηνών όπου ζούσε η Γερτρούδη.

«Όλη η ομάδα ήταν κατάπληκτη – η Γερτρούδη και το αυγό της ήταν το θέμα συζήτησης σε όλο το καταφύγιο» λέει ο Μάρσαλ.

«Αν και ποτέ δεν νιώσαμε συμπόνοια για την Γερτρούδη που δεν είχε κάνει αυγό, ενθουσιαστήκαμε όταν αυτό συνέβη και όταν μάθαμε πως θα ζούσε αυτήν την πολύτιμη εμπειρία» προσθέτει ο ίδιος.

Χρειάζονται 26 με 31 ημέρες για την εκκόλαψη των αυγών του φλαμίνγκο και η 70χρονη μέλλουσα μαμά καθόταν αδιαμαρτύρητα στο αυγό της επί δέκα ημέρες, κάνοντας μόνο διάλειμμα για φαγητό και νερό.

Ωστόσο, στα μέσα Μαΐου, το ροζ, πανύψηλο πτηνό εγκατέλειψε το αυγό. Πιθανώς επειδή ο νεοσσός δεν θα ζούσε, εξηγούν οι ειδικοί. «Θα μπορούσε να οφείλεται και στο ότι, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας της, αποφάσισε πως όλο αυτό ήταν υπερβολικό για αυτήν» προσθέτει ο Μάρσαλ.

«Παρότι ήταν κάπως στενάχωρο για εμάς, γνωρίζοντας ότι το αυγό δεν θα εκκολαπτόταν, ήταν μια αξιοσημείωτη νίκη για τη Γερτρούδη», πρόσθεσε ο Μάρσαλ. «Πήρε η ίδια την απόφαση να μην επωάσει το αυγό, και μπόρεσε να βιώσει αυτά τα μητρικά ένστικτα που είναι ριζωμένα στα φλαμίνγκο και κάτι εντελώς νέο για εκείνη».

Για ένα φλαμίνγκο τέτοιο επίπεδο μακροζωϊας δεν είναι σύνηθες, αλλά -όπως λένε οι επιστήμονες- ούτε ανήκουστο.

Η Μπέτι, μια μητριάρχις που έζησε σε ζωολογικό κήπο, πέθανε στα 67 της χρόνια το 2022, ενώ η Γκρέιτερ, ένα φλαμίνγκο στην Αυστραλία, πέθανε σε ηλικία 83 χρόνων το 2014 – και ακόμη διατηρεί το ρεκόρ του μακροβιότερου φλαμίνγκο στον κόσμο.

#RIP ‘Greater’ so named as last Greater Flamingo in Australia – died at 83 at Adelaide Zoo Nicole Miller pic pic.twitter.com/W4AzvOWcz2

— W A L L E N (@Hyacinth39) February 2, 2014