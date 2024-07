Ενας κάκτος, το πρώτο είδος στις ΗΠΑ που εξαφάνισε η στάθμη της θάλασσας

Μέχρι πρότινος οι πράσινες αυτές στήλες, γεμάτες αγκάθια και υπόλευκα άνθη, στέκονταν αγέρωχα στις αμερικανικές ακτές. Πλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν μια θλιβερή πρωτιά, καθώς εκτιμάται πως η εξαφάνιση του είδους αυτού κάκτου είναι η πρώτη που προκαλείται από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

Ο κάκτος Key Largo (Pilosocereus millspaughii) εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε μερικά νησιά της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της βόρειας Κούβας και κατά τόπους στις Μπαχάμες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, ενδημούσε μόνο στα Florida Keys, όπου ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1992 – και έκτοτε παρακολουθείτο.

Ο κάκτος των Φλόριντα Κις μπορούσε να φτάσει σε μεγάλο ύψος – Φωτ.: Susan Kolterman/Florida Museum

Πρόκειται για το πρώτο είδος χλωρίδας η εξαφάνιση του οποίου πιστώνεται στην άνοδο της στάθμης του ωκεανού, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν πως η εξέλιξη αυτή είναι προπομπός για όσα θα συμβούν στα παράκτια είδη, αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα κατά της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

«Είναι μεγάλη υπόθεση όταν μια ολόκληρη χώρα χάνει ένα είδος της» σημειώνει ο Τζορτζ Γκαν, διευθυντής του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου για την Περιφερειακή Προστασία με έδρα τη Φλόριντα και εκ των ερευνητών που γνωστοποίησαν την εξαφάνιση του είδους αυτού στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the Botanical Research Institute of Texas.

Επιστήμονες μαζεύουν τα νεκρά φυτά – Φωτ.: Susan Kolterman/Florida Museum

Οι βοτανολόγοι παρατήρησαν για πρώτη φορά το πρόβλημα το 2015, όταν ανακάλυψαν πώς κάτι, ρακούν ή ποντίκι, είχε μασήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου τον κορμό πολλών κάκτων, πιθανότατα σε αναζήτηση νερού. Όπως διαπίστωσαν τότε, μόλις 60 άτομα είχαν απόμείνει ζωντανά– ο μισός πληθυσμός είχε εξαφανιστεί.

Στη συνέχεια, το 2017, και παρότι οι κάκτοι είχαν αντέξει την ορμή τυφώνων στο παρελθόν, ο τυφώνας Ίρμα, κατηγορίας πέντε, επέσπευσε τον αφανισμό του.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εξακολουθούν να αισιοδοξούν για το είδος. Οι βοτανολόγοι έχουν διασώσει κάποια φυτά, τα οποία φιλοδοξούν να επαναφέρουν στη φύση, σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Πηγή: Washington Post