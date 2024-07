Ξεβράστηκε στη Νέα Ζηλανδία η «σπανιότερη φάλαινα» στον κόσμο – Σαν τεράστιο δελφίνι, με δόντια… φτυαριού

Η φάλαινα με τα «δόντια φτυαριού» (Spade-toothed whales) είναι το σπανιότερο είδος στον κόσμο. Κανείς δεν την έχει δει ζωντανή, κανείς δεν γνωρίζει πόσα άτομα συνθέτουν τον πληθυσμό της, πού ζει ή τι τρώει. Κι όμως, επιστήμονες στη Νέα Ζηλανδία ίσως είναι οι πρώτοι που καταφέρνουν να δουν μία τέτοια φάλαινα – έστω και νεκρή.

Όπως γνωστοποίησε χθες, Δευτέρα η κρατική υπηρεσία Προστασίας της Φύσης, το θαλάσσιο θηλαστικό που ξεβράστηκε σε παραλία του Νότιου Νησιού αυτόν τον μήνα πιστεύεται πως είναι μια τέτοια φάλαινα.

Το πλάσμα μήκους πέντε μέτρων, που μοιάζει με γιγάντιο δελφίνι, αναγνωρίστηκε αφού εξόκειλε νεκρό σε μια παραλία του Οτάγκο από τα χρωματικά του σχέδια πάνω στο δέρμα και το σχήμα του κρανίου, του ρύγχους και των δοντιών του.

«Γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα, πρακτικά τίποτα, για τα πλάσματα αυτά. Κι αυτό θα μας οδηγήσει σε κάποιες πληροφορίες εντυπωσιακές και παγκοσμίως πρώτες για την επιστήμη» παραδέχεται η Χάνα Χέντρικς, σύμβουλος του Τμήματος Προστασίας της Φύσης.

Αν το κητώδες επιβεβαιωθεί πως είναι η ακριβοθώρητη φάλαινα με δόντια φτιάριού, όπως πιστεύουν οι επιστήμονες, θα είναι το πρώτο άτομο του είδους που εντοπίζεται σε κατάσταση τέτοια που επιτρέπει στους επιστήμονες να την τεμαχίσουν, ώστε να χαρτογραφήσουν τη σχέση της με τις ελάχιστες άλλες του είδους που έχουν βρεθεί, να μάθουν τι τρώει και ενδεχομένως πού ζει.

Rare spade-toothed whale washes up on a New Zealand beach.

Spade-toothed whales are so rare that only seven have ever been discovered and none of them alivehttps://t.co/IxJWo1SHd7 pic.twitter.com/PDFFSS2lHr

— Sky News (@SkyNews) July 15, 2024